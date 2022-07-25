本报记者 屈信明

只需几十元，就能购买“惠民保”提升医疗保障；车险价格降了，服务增了，不少车主省钱又安心；受到暴雨等意外情况困扰，财险产品能一定程度弥补经济损失……近年来，保险产品越来越多地走进人们的生活，为人民群众加筑起更坚实的风险保障。

消费者满意程度如何，数据最有说服力。中国保险保障基金有限责任公司日前发布的2022年一季度中国保险消费者信心指数显示，一季度保险消费者信心指数为72.1，处于信心较强区间，且较2021年四季度增长3.5，呈连续上升态势。

——行业前景更被看好。

去年末以来，深化保险资金运用市场化改革、防范保险集团经营风险、落实保险业扩大对外开放、提升保险业科技金融服务质效等政策举措接连出台。在政策支持下，保险业加快改革发展步伐，迈向稳健经营和高质量发展，这让消费者对行业发展前景更有信心。

从指标来看，行业发展信心和行业政策感知指数连续两个季度上升。其中，行业发展信心上升幅度较大，增加到75.6，所属指标行业经营感知和行业经营预期分别上升5.6和8.7。

此外，宏观环境信心指数企稳回升。中国社科院保险与发展研究中心副主任王向楠认为，保险业服务领域广，一定程度上能综合反映各类环境因素的长期趋势、中期转化和短期波动。宏观环境信心指数的上升说明消费者对经济社会发展的预期增强，也预示全社会对保险的整体需求将改善。

——保障功能赢得认可。

65岁的河南省安阳市民张女士是居民医保参保人员，去年底她投保了“安阳惠民保”99元升级版。不久前，她被诊断为脑动脉瘤，住院治疗期间共计花费224353.03元，医保统筹支付107603.45元，居民大病保险支付18950.8元，个人支付97798.78元。按照“安阳惠民保”保障方案，安阳市内医疗费用个人负担部分计算后可获得赔付38809.94元。

近年来，保险业更充分地满足人民群众多样化保障需求。银保监会发布的数据显示，截至去年底，商业健康险有效保单件数11.43亿件，覆盖7.48亿人。2021年1至10月，健康险赔款与给付支出3397.19亿元，同比增长54.25%。

此外，保险行业在做好灾害事故应对中发挥了重要作用。数据显示，随着保险产品供给进一步丰富，保障功能愈发凸显，让行业更加受到社会认可，今年一季度保险行业社会形象感知指数上升1.9。

——服务优化增进信任。

沈阳市的王女士最近遇到了一件新鲜事儿：此前她购买的家财险产品，帮她化解了一场邻里纠纷。

“我家洗衣机漏水，楼下邻居家吊棚受损，让我赔偿至少5000元，远远超过了实际损失。”王女士说，她向平安产险辽宁分公司报案后，理赔员很快赶到现场，仔细查看受损情况，并凭借其专业定损能力，耐心向邻居解释每个家具电器的损失程度、现有价值和赔偿金额，使邻居认可了赔付解决方案。

车险提供雨雪天气预警、救援服务，农险给予生产技术和防灾减灾指导，健康险提供健康管理……近年来，不少消费者说，对保险的感受不是一个单纯的事后赔付数字，而是周到的服务。

数据显示，行业服务满意度指数自2021年三季度以来持续回升；保险消费意愿指数回升至信心较强区间，其中续保意愿和增保意愿相对升幅较大，表明消费者持续享受保险服务的意愿有所增强。

《 人民日报 》（ 2022年07月25日 18 版）

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