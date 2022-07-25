本报记者 谷业凯

从移动通信技术发展的历史看，约每10年更新一代。每一代移动通信技术，都经历了不断的演进和增强。例如，2G到3G之间有2.5G，使数据传输速率有了质的突破；3G到4G有3.5G，推动了智能手机的问世；4G到5G之间也有4.5G，推动移动视频高清化。在每一个大的技术代际中，技术仍在不断地升级进步。

5.5G是在5G业务规模不断增长，数字化、智能化不断提速的趋势下，面向2025年到2030年规划的通信技术，是对5G应用场景的增强和扩展。具体看，5.5G在下行和上行传输速率上对比5G有望提升10倍，网络接入速率达到10Gbps（10G比特每秒，换算成下载速率为每秒1.25G），同时保障毫秒级时延。

华为无线网络产品线副总裁甘斌介绍：“5.5G网络提供更高速的网络体验，可满足双向全息通信、虚拟—现实交互、3D机器视觉、触觉互联网等全新应用，构筑虚拟和现实之间的新桥梁；另一方面，5.5G能够‘连接、感知’更多物体，把物理世界单元反映到数字世界中，构建万物互联的应用场景，驱动实体经济的数智化升级。”

比如，5.5G毫秒级的时延能支撑实时交互，打造“身临其境”的沉浸式体验。云VR（虚拟现实）直播、VR双8K超高清直播、数智竞技等有望走进现实，观众可以身处“平行现场”观看赛事；同时，5.5G以更快的上行传输速率，支持更全面的物联网能力，满足企业生产制造等场景下，机器视觉、海量宽带物联等上传需求。

此外，5.5G的定位能力将从5G时代的“米级”提升到“厘米级”；5.5G还能在基站上提供感知能力，实现一网多用，既支持通信，又支持感知，有望在智慧交通、车路协同等多个应用场景实现应用。

信息基础设施建设为数字经济发展夯实基础。数据显示，我国累计建成开通5G基站185.4万个，其中今年二季度新增基站近30万个。与此同时，我国5G关键技术方面也不断取得新进展，我国企业声明的5G标准必要专利数量保持世界领先。

2021年4月，5G国际标准制定组织3GPP已正式将R18协议版本定义为5.5G，标志着5G演进的需求已经成为业界共识。在国内，中国IMT—2020（5G）推进组和运营商积极投入5.5G的创新研究及测试验证，当前已经从关键技术创新逐步走向面向应用场景的跨产业合作创新，今年5月，国内运营商发布了相关产业创新成果。

中国通信标准化协会副理事长兼秘书长闻库认为，作为5G的升级版，5.5G将成为支撑数字经济发展的重要力量。产业链要携手加快研制技术标准，推动相关产品及产业发展成熟，为超大带宽频谱的规划提供政策支持，为数字经济发展“修好桥、铺好路”。

华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛表示，要继承我国5G发展的成功经验，主动布局5.5G产业。“一是共同定义5.5G产业愿景与演进方向，二是在标准框架内明确技术发展路线，三是携手繁荣产业生态，孵化更多的应用场景，支撑数字经济持续高质量发展。”

《 人民日报 》（ 2022年07月25日 19 版）

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