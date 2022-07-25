原标题：数字中国建设峰会开幕 阿里巴巴“数实融合”新成果集中亮相

“这个机器人加载了阿里云导航算法，设置路线后就能自动巡检配电房，利用摄像头和红外线发现故障。”7月23日，第五届数字中国建设峰会在福建福州开幕，在阿里巴巴展区，讲解员演示介绍一款长相呆萌的“机器人电工”，引来观众纷纷拍照。“数实融合”是阿里巴巴此次参展的主线，一批新成果集中亮相，展示了数实融合新趋势。

峰会前夕，阿里巴巴发布《2022数实融合趋势观察》，指出当前数实融合呈现五大趋势：从消费迈向生产，从餐桌走向土地，从大企业到中小微企业，从数字化转型到天生数字化；与此同时，数字化与低碳化开始孪生发展。阿里巴巴此次展出的成果涵盖制造业、农业、电力、高速公路、港口、航空、奥运等领域，集中反映了上述趋势。

在制造业领域，数实融合正从消费迈向生产，企业应用数字技术优化生产、迭代产品，实现弯道超车和换道超车。典型的是汽车行业，传统车企基于阿里云DTwin平台，为车间、产线和设备生成数据驱动的虚拟孪生环境，远程巡视，可视化管控，追踪管理生产过程，辅助工厂提升运营决策效率。

在车载操作系统领域，经过近几年的快速发展，以阿里“斑马智行”为代表的自主汽车操作系统实现重大突破。数字科技公司与传统车企合作，为国产汽车装上“数据”引擎，带给消费者实惠和好用。现在无论是售价5万元的代步车，还是50多万元的高端国产汽车，都能装配智能网联产品，人机交互、3D+AR导航、AI语音助理等功能成为核心卖点。据介绍，斑马智行车载操作系统目前已与一汽、上汽、大众等车企的10余个品牌、40多款车型开展合作，覆盖用户超过300万，成为国内智能汽车用户最多的自主操作系统。

斑马智行负责人介绍，不同于传统的合作模式，他们与车企产品经理深度融合，分别从互联网公司和车厂的角度分析用户需求，共同进行产品定义、推动研发落地，为用户创造智能体验。兼具软件研发和车厂经验的数实融合型人才正在成为我国汽车行业“新四化”转型的生力军。

在农业领域，数字化场景正加速从“餐桌”走向“土地”，头部企业溯流而上，以数字技术打通“研、产、供、销”全链路，推动农业高质量发展。截至目前，阿里巴巴已与生态伙伴共同建成近百个产地仓、1200多个菜鸟县域共配中心，农产品通过原产地仓网体系分选分级后，实现“好货有好价”。

广西灵山是“中国荔枝之乡”，当地与阿里巴巴共建“未来果园”，通过物联网和AI技术，24小时监控土壤、气象等生产信息，防灾抗病、提质增效，从传统种植转向标准化生产。基于菜鸟智能产地仓，农产品的加工、仓储、包装、运输实现数字化，对接淘宝天猫、淘菜菜、饿了么等渠道，满足消费者的多层次需求。通过统仓集配等公共服务，当地商家整体供应成本降低15%~20%。

福建厦门象屿股份是大宗商品供应链管理龙头企业，2021年粮食收购量、粮食供应链经营货量均超1300万吨，是全国首批供应链创新与应用示范企业。2021年，象屿股份联手阿里云和埃森哲建设农业产业级互联网平台，该平台贯穿粮食种植、仓储和流通，借助物联网、云计算、区块链等数字技术，为粮食全产业链提供平台化服务，助力农民增收。

云计算是数字化的底座，我国制造业和农业加速数实融合发展，与云基础设施的技术创新、夯实壮大密不可分。今年6月，阿里巴巴发布云数据中心自研处理器——CIPU，通过数据中心内部的体系化创新，推动云计算从以往的以CPU为中心，转向以CIPU为中心的新型体系架构。

会上，阿里云智能中国区总裁黄海清打了个比方：“云计算是非常复杂的技术架构体系，过去的云计算以CPU为中心，虚拟化和操作系统占用CPU的算力资源，我们获得的算力是打折的，就好比买房有公摊面积，得房率一定是打折的，这是全球云计算的‘老大难’问题。阿里云研发的CIPU让‘得房率’能够接近100%。”

据介绍，CIPU实现了服务器物理网络传输能力的倍增，使数据中心能够提供空前高速的云盘访问能力，并通过高效整合，将算力损耗降至接近“0”的水平。CIPU向下将数据中心的计算、存储、网络资源快速云化，并进行硬件加速，向上接入阿里“飞天”云操作系统，将全球数百万台服务器连成一台超级计算机。

据了解，阿里云创立于2009年，CIPU和飞天云操作系统构成了阿里云的高科技门槛。

(责编：曹淼、李源)