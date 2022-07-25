74条跨省重要江河流域水量分配方案批复
2022年07月25日08:13 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京7月24日电 （记者王浩）近日，水利部批复了长江流域的湘江、赣江、信江、资水，淮河流域的池河、白塔河及高邮湖，以及松辽流域的霍林河等跨省江河流域水量分配方案，明确了这些江河流域及相关省份地表水开发利用相关控制指标。全国计划开展水量分配的94条跨省重要江河，目前已累计批复74条。
此外，水利部指导督促各省份累计批复346条跨地市江河流域水量分配方案。下一步，水利部将进一步加大江河流域水量分配工作推进力度，强化水量分配方案实施监管，为全面贯彻落实“四水四定”原则提供重要支撑。
《 人民日报 》（ 2022年07月25日 14 版）
(责编：王震、陈键)
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