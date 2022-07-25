保障电力供应 服务生产生活（新时代画卷）
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湖北省利川市谋道镇，谋道供电所党员服务队队员背着电力维修器材行进在山路上。
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国网江西省萍乡市上栗县供电公司施工人员在杨岐乡黄冲村10千伏关城线铁塔之间进行高空放线作业。
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国网天津滨海公司运检部配电运检室配电抢修班班长张黎明对配网带电作业机器人进行技术调试。
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南方电网云南输电分公司带电三班高级作业员郑瑞东在离地面30多米的高空带电作业现场更换电力组件。
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江苏省连云港市灌云县开山岛上，来自国网灌云县供电公司的电力检修人员对岛上的30千瓦风电机组进行检修维护。
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甘肃省敦煌市光电产业园区内，万余面定日镜以同心圆状围绕着260米高的吸热塔，把“光”变成“电”。
电力是经济运行动力。上半年，规模以上工业发电量39631亿千瓦时，同比增长0.7%。随着大型清洁能源基地和核电建设稳步推进，清洁能源发电较快增长，水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电12354亿千瓦时，同比增长12.8%，其中，水电增长20.3%，核电增长2.0%，风电增长7.8%，太阳能发电增长13.5%。
当前，电力保供各项举措扎实推进，确保市场主体、千家万户用上放心电、稳定电。大力推动煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”，加快推进大型风电光伏基地项目建设，充分发挥各类电源保供作用；优化电网调度，深挖跨区跨省通道送电潜力，加大省间余缺互济力度，充分发挥大电网优化资源配置作用；强化电力需求侧管理，守住确保民生用电底线。电力供应安全可靠，支撑产业发展，保障群众生活，为经济社会稳定运行提供有力支撑。
《 人民日报 》（ 2022年07月25日 08 版）
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