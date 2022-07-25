本报记者 张矜若

“霍尼韦尔公司是中国改革开放不断深化的见证者、参与者和受益者，蓬勃的中国市场为我们提供了发展动力。”美国霍尼韦尔公司相关负责人余锋近日接受本报记者采访时表示，近年来，中国持续扩大对外开放，不断改善营商环境，为公司带来了新机遇，也坚定了公司进一步深耕中国市场的决心和信心。

霍尼韦尔公司创立于1885年，从自动化控制行业起步，历经100多年发展，已成为一家大型科技企业，为航空、石油、化工、制药、半导体、建筑、交通、医疗等行业提供数字化、自动化和可持续发展解决方案。

“中国是我们的全球第二大市场，也是最大的增长型市场。”时至今日，霍尼韦尔四大业务集团——特性材料和技术、航空航天、智能建筑科技、安全与生产力解决方案均已落户中国。2003年，霍尼韦尔在上海成立亚太区总部，并在上海设立亚太最大研发中心；2016年，对上海亚太区总部及研发中心增资1亿美元，支持公司中国业务发展。第四届中国国际进口博览会上，霍尼韦尔与中国天津港保税区管理委员会签署协议，在天津设立又一全球研发中心和运营中心，致力于为客户提供数字化和低碳技术解决方案。

中国近日公布《鼓励外商投资产业目录（2022年版）（征求意见稿）》，引导外资更多投向先进制造、现代服务、高新技术、绿色低碳、数字经济等领域和中西部地区。余锋表示，霍尼韦尔公司在华发展布局与这些政策导向高度契合。2021年12月，霍尼韦尔宣布其位于陕西西咸新区的霍尼韦尔（西安）有限公司暨霍尼韦尔智能建筑科技集团创新运营中心正式启用，积极参与西咸新区智慧城市和特色新型城镇建设。

“中国提出的‘双碳’目标，不仅有助于实现经济高质量发展，也是对全球减碳愿景的伟大承诺，对全球应对气候变化挑战具有重要意义。”余锋介绍，霍尼韦尔的发展努力契合中国的可持续发展目标，2021年公司已明确所有业务运营和设施都要在2035年前实现碳中和。霍尼韦尔安全与生产力解决方案集团旗下的苏州工厂也成功入选中国工信部公布的绿色制造示范名单。

在余锋看来，中国的“双碳”目标为技术创新和应用带来了发展潜力。仅在今年上半年，霍尼韦尔公司就实现了多项本土合作项目落地，如与东华能源股份有限公司在广东茂名携手建设年产量达100万吨的可持续航空燃料生产基地，为合作伙伴在上海的疫苗冷库扩建项目提供高能效制冷剂等。

在全球疫情延宕反复、世界经济艰难复苏的背景下，中国吸收外资依然保持稳定增长。“这充分说明中国经济发展基本面持续向好，综合引资优势依然突出，市场吸引力不减。”余锋表示，霍尼韦尔公司充分感受到中国经济的强大韧性以及中国持续扩大对外开放的光明前景，“我们在中国长期发展的决心与信心十分坚定”。

《 人民日报 》（ 2022年07月25日 03 版）

(责编：王震、陈键)