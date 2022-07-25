可可西里发现罕见“红山脉”
2022年07月25日08:16 | 来源：人民网－人民日报海外版
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红色地层南北出露宽度超过160公里，东西延伸长度近600公里。红色地层出露面积之大在国内罕见。这片“红山脉”系唐古拉山的砖红色、紫红色岩石遭受风化、剥蚀后，被河流搬运到可可西里盆地内沉积下来，后期又受到地质构造运动改造后露出地面，形成了如今地貌。
据新华社电 地处青藏高原的可可西里是我国最大的无人区。正在进行的中国地质大学（武汉）长江源科考活动中，科考队在可可西里发现一处当地罕见的大规模“红山脉”。这一特殊地质现象的发现，将有助于加深对青藏高原隆升过程的科学研究。
据科考队员、中国地质大学（武汉）地球科学学院副教授申添毅介绍，可可西里盆地的这些“红山脉”主要形成于距今7000多万到3000万年之间的白垩纪晚期到古近纪。山脉呈近东西走向，两坡不对称，南陡北缓，地层剖面裸露清楚，是青藏高原上一处壮观的古地质遗迹。
地质研究发现，在距今3000多万年前，可可西里海拔很低，处于大型湖泊状态。后随着青藏高原隆升，可可西里随之抬升形成山间盆地。据科考队介绍，可可西里的“红山脉”地质景观有望成为可可西里的一座大型“地质公园”，其中包含的丰富地质信息与青藏高原隆升过程密切相关。
（王 浡 张 龙 陈 杰）
(责编：王震、陈键)
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