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世界生物圈保护区成员增至738个

2022年07月25日08:16 | 来源：人民网－人民日报海外版
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2022年新增的喀麦隆顿巴雷生物圈保护区。

2022年新增的蒙古库苏古尔湖生物圈保护区。

2022年新增的哈萨克斯坦布拉拜生物圈保护区。

本报电  近日，联合国教科文组织“人与生物圈”计划（MAB）宣布在 9个国家增设11个保护区，其中，乍得、格鲁吉亚和赞比亚首次拥有了各自的生物圈保护区，西班牙原有的2个保护区面积得到扩展。

目前，世界生物圈保护区网络成员增至738个，分布在134个国家和地区。联合国教科文组织总干事阿祖莱表示，51年来，教科文组织通过“人与生物圈”计划，力求协调人类活动与生物多样性的保护和可持续利用。现在，生物圈保护区网络在全世界的保护区域面积达到130万平方公里。

生物圈保护区是由所在国设立、由联合国教科文组织“人与生物圈”计划认定的特定场所，旨在基于当地社区努力和充分科学依据的基础上，促进可持续发展。它通过人与自然之间形成的伙伴关系，调解生物多样性和文化多样性保护与社会经济发展之间的矛盾。

生物圈保护区可看做是管理自然和人类活动的新的、最佳的实践获得检验和示范的优良场所，也是辅助各国执行《生物多样性公约》及其生态系统途径的工具。

生物圈保护区获得认定后，依旧由所在国管辖。在世界生物圈保护区网络内，各保护区之间可以在国内、区域内、世界范围内分享各自的经验和理念。

（图片来源：联合国教科文组织网站）

(责编：王震、陈键)

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