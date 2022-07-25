本报电 近日，青海湖国家公园正式进入创建阶段。

青海湖位于青藏高原东北部，是中国最大的湖泊。

据中新社报道，青海湖蓄水量增加，流域水质保持稳定，草原综合植被盖度提升，生物多样性资源恢复加快，环境质量显著提高，为青海湖国家公园创建工作打下良好的基础。

青海湖流域是维护青藏高原东北部生态安全和中国西北部大环境生态平衡的重要水体；是控制西部荒漠化向东蔓延、保障东部农业区生态安全的天然屏障；是高原生物基因库，国际候鸟迁徙通道重要节点；是中国内流区完整水循环水生态过程的典型区域，形成了特有的“草—河—湖—鱼—鸟”共生生态链，极具国家代表性。创建青海湖国家公园，对中国生态安全屏障和青藏高原生态文明意义重大。

近来，青海启动以国家公园为主体的自然保护地体系示范省建设，在中国率先完成自然保护地整合优化，圆满完成三江源和祁连山两个国家公园体制试点任务。三江源国家公园正式设园，成为中国首批、排在首位、面积最大的国家公园。

青海湖湿地指示性物种（水鸟）种类由2017年的92种增加到2021年的97种，栖息水鸟数量较2017年的33.6万余只增加69.9%，达到57.1万只，青海湖成为中国候鸟繁殖数量最多、种群最为集中的繁殖地。同时，通过先后5次实施封湖育鱼，青海湖裸鲤资源量逐步恢复，2021年，青海湖裸鲤资源蕴藏量较2017年增加33.6%，达到10.85万吨；普氏原羚数量较2017年增加120.8%，达到2800余只；草地综合植被盖度达59.7%，草原植物多样性丰富稳定；湿地保护率达69%，流域生物多样性和物种丰富度明显提升。

（李江宁）

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