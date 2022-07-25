新华社北京电（记者刘开雄）“我国外汇市场韧性增强，人民币汇率表现相对稳健，跨境资金流动总体稳定。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英22日说。

王春英是在当日国新办举行的新闻发布会上作出上述表态的。

从数据上看，银行结售汇和跨境收支总体延续顺差格局。2022年上半年，按美元计价，银行结售汇顺差852亿美元，银行代客涉外收付款顺差834亿美元。王春英说，上半年银行结售汇和涉外收支均呈现顺差，主要是货物贸易、直接投资等基础性顺差保持了较高规模。

“经常账户顺差以及长期资本流入仍然是稳定我国跨境资金流动的基本盘。”王春英说，今年一季度经常账户顺差889亿美元，是历史同期最高，比去年同期增长25%。“初步判断经常账户仍会延续合理顺差的格局。”

王春英表示，资本项下直接投资和中长期资产配置型资金仍在发挥主导作用。从境外投资者的构成和持有的债券规模看，央行类机构持有中国债券规模始终占一半以上，其余还有很大一部分是属于追踪国际指数的配置型资金，稳定性也比较高。“境外央行以及追踪国际指数的配置型资金在我国债券市场中的表现是相对稳定的，具有平衡跨境资本短期波动的作用。”

谈及人民币汇率时，王春英说，今年以来，受到美联储加息、地缘政治冲突等多重因素的影响，国际外汇市场变化的主线是美元走强，主要非美货币走弱。人民币对美元的汇率出现了贬值，但是与国际主要货币相比，人民币币值的稳定性比较强。

王春英举例说，截至7月21日，今年以来美元指数累计上涨超过11%，欧元、英镑和日元兑美元的贬值幅度在10%到17%之间，人民币兑美元贬值5.8%。“从多边汇率来看，人民币汇率指数升值0.1%，说明人民币对一篮子货币保持基本稳定。”

为了帮助企业应对汇率风险，外汇局联合多部门以及商业银行多措并举，指导企业开展外汇套期保值。王春英介绍，今年上半年，企业利用远期和期权等衍生产品管理汇率风险规模超过7500亿美元，同比增长29%，增长幅度显著高于同期结售汇增速，推动了企业套保比例提升到26%，比去年全年水平提高了4.1个百分点。“这显示出市场主体汇率避险意识在增强，适应人民币汇率波动的能力在提高。”

(责编：王震、陈键)