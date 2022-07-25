王雨萧、王悦阳

今年我国实施新的组合式税费支持政策。目前一揽子优惠政策落实进展如何？政策“及时雨”怎样惠及更多市场主体？国家税务总局22日召开落实新的组合式税费支持政策专题新闻发布会，就社会关注的热点问题进行介绍。

“放水养鱼”

超3万亿元税费优惠“礼包”送达

国家税务总局副局长王道树介绍，截至7月20日，全国合计新增减税降费及退税缓税缓费超3万亿元。其中，20005亿元增值税留抵退税款已退到纳税人账户，超过去年全年退税规模的3倍；上半年全国新增减税降费5074亿元；今年以来累计办理缓税缓费5533亿元。

新的组合式税费支持政策给企业送去“真金白银”，为稳定宏观经济大盘提供有力支撑。

王道树说，截至7月20日，小微企业已获得新增减税降费和退税缓税缓费1.25万亿元；零售、餐饮、旅游、交通运输等受疫情影响较大的困难行业新增减税降费和退税缓税缓费5428亿元。增值税发票数据显示，6月份，全国小微企业销售收入同比增长5.8%，比5月份提高3.2个百分点；批发零售业、住宿餐饮业、交通运输业销售收入分别比5月份提高7.5个、19.1个和5.8个百分点。

减负“礼包”在促进企业经营加快恢复的同时，还推动“新”动能快速成长。增值税发票数据显示，今年二季度，办理留抵退税的高技术企业销售收入同比增长10.4%，增幅比无退税企业高1.8个百分点；办理留抵退税的专精特新“小巨人”企业销售收入同比增长16.5%，增幅比无退税企业高10.5个百分点。

国家税务总局总审计师蔡自力表示，大规模增值税留抵退税等政策红利持续释放，以“真金白银”为更多市场主体送上退税“及时雨”，对提振市场主体发展信心、激发市场主体活力发挥了积极作用。

“春风”便民

确保政策直达快享

国家税务总局纳税服务司司长韩国荣介绍，为确保税惠政策直达快享，税务部门深入开展2022年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”，进一步创新宣传辅导模式、畅通税企沟通渠道，增强纳税人缴费人获得感。

“积极开展‘牵线补链’助企活动，利用税收大数据助力企业供需对接、复工复产，帮助困难企业进一步畅通产业链、打通供应链，今年5月以来，已累计帮助3331户企业实现购销成交金额90.59亿元。”韩国荣说，税务部门还大力推进线上“一窗通办”、线下“一厅联办”，全国超过2400个县区的3800个大厅为缴费人提供“一站式”服务。

此外，各地税务部门深入开展留抵退税、出口退税“走流程、听建议”活动，目前已邀请2.2万余人参加“操作系统亲自办”“走进大厅陪同办”“深入一线体验办”及实地走访企业等活动，听取并积极响应意见建议5700余条。

国家税务总局货物和劳务税司司长谢文说，为迅速落实国务院部署，国家税务总局明确在将所有出口企业正常出口退税的平均办理时间压缩至6个工作日内的基础上，对于信用好的一类、二类出口企业，将其正常出口退税的平均办理时间压缩在3个工作日内，较全国平均进度提速1倍。

严查狠打

进一步规范税收秩序

国家税务总局数据显示，截至7月20日，全国税务稽查部门已查实涉嫌骗取或违规取得留抵退税企业5558户，涉及留抵退税款及挽回各类税款损失合计89.28亿元；累计曝光621起典型案件，其中虚开发票团伙案件23起。

“税务部门进一步加大精准打击大案要案工作力度，将狠打骗退税工作全面融入税收监管全链条一体化风险防控体系，既提高对不法企业的打击效率，又避免对守法企业的不必要干扰。”国家税务总局稽查局副局长江武峰说。

记者了解到，国家税务总局等六部门把联合打击骗取留抵退税违法犯罪行为作为2022年常态化打击虚开骗税的重中之重，截至7月20日，各地六部门已联合打击虚开骗取留抵退税团伙153个，联合查办涉嫌接受虚开发票骗取留抵退税企业1091户，挽回留抵退税及其他税款损失12.67亿元。

同时，为确保留抵退税政策落稳落好，税务部门严肃查处税务人员失职失责、违法违纪行为，持续加大对内通报、对外曝光力度。

“紧盯税务人员在留抵退税政策落实中内外勾结、通同作弊以及吃拿卡要、以税谋私等行为，发现一起、查处一起、依法严惩、绝不姑息。”国家税务总局党建工作局局长刘雅丽说。

新华社北京电

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