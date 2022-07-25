新华社福州7月24日电（记者邓倩倩）在第五届数字中国建设峰会，关乎消费领域革新的多款数字人民币智能终端产品吸引许多观众驻足，现场体验数字人民币支付的便捷。

在数字化浪潮下，数字消费、智能制造、5G应用等数字技术不断推陈出新，一批批数字产业龙头、“专精特新”企业脱颖而出，为经济发展注入新动能。

“数字人民币对于我们而言，是战略性机遇。”新大陆创新发展中心常务副总经理林林表示，新大陆在金融支付终端领域，是全球位居前列的POS设备供应商，当前正积极加入数字人民币试点开发工作中。

随着数字化场景越来越多，数字应用领域相关技术创新、产品创新、模式创新也在不断涌现。

华为轮值董事长胡厚崑在第五届数字中国建设峰会开幕式上表示，数字应用正在从个人走向行业，从消费端走向生产端。各种丰富的数字应用，已渗入生活的方方面面，与此同时，自动驾驶、远程操控、AI检测等也进入了制造、煤矿、港口等行业和领域。

在新能源动力电池制造商宁德时代湖东工厂，可以看到5G充分融入生产的应用场景：中央智慧工艺感知控制系统、超高速运动全量视频流AI质量检测、全量大数据实时检测、增强现实专家系统、智慧物流等，为工厂装上“聪明大脑”。5G作为工业互联网的关键技术支撑，为宁德时代注入强劲动力。

如今，5G应用正广泛铺开。峰会上，国家互联网信息办公室发布了《数字中国发展报告（2021年）》，报告显示，截至2021年底，我国已建成142.5万个5G基站；5G用户数达到3.55亿户。

推进千行百业的数字化，数字技术与实体经济的融合将变得更加紧密。

量子云码（福建）科技有限公司发明的量子云码，是一种防伪溯源技术，可给予每个物品唯一的身份ID。该公司与闽都创新实验室合作，不到一年便成功实现在玻璃、陶瓷等材料上赋码。如今，量子云码技术已服务九牧卫浴、中粮集团等500多家企业。

“数字化转型已经成为时代大势，发展数字经济是我国的战略选择。”中国科学院院士梅宏在峰会上表示，传统行业数字化转型将成为数字经济的主要增长极，面对挑战，观念的转变是最关键的，要克服“不想、不敢、不会”的难题，才能探索出成功经验和路径。

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