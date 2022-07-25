近日，湖北省宜昌市公共资源交易中心发布公告称，人民数据管理（北京）有限公司中标湖北“秭归脐橙应用场景开发项目”。该项目的成功中标，是人民数据在数字乡村领域的又一次重要实践，充分证明了其过硬的技术能力和技术水平。

湖北省秭归县是“中国脐橙之乡”，于2020年10月成为首批国家数字乡村试点县。近年来，秭归县委、县政府高度重视秭归柑橘产业数字化发展，与人民数据共同启动了“秭归脐橙数据库及大数据平台”。该平台建立了天空地一体化的脐橙资源全面盘点与监控体系，通过土地确权对当地的脐橙种植主体数据进行全面采集，为当地政府主管部门精准管理农业企业、家庭农场、合作社、农户等各类涉农主体提供数据依据，为柑橘全产业链数字化改造打下了坚实的基础。

据统计，2021年秭归脐橙种植面积已经达到了40万亩，产量约70万吨，综合产值已超85亿元，正加速向百亿产业迈进。

“秭归脐橙应用场景开发项目”是在已有“秭归脐橙数据库及大数据平台”的基础上，建立 N个秭归脐橙应用场景，强化农业生产性服务业对现代脐橙产业链的引领支撑作用，构建全程覆盖、区域集成、配套完备的新型农业社会化服务体系。并围绕脐橙生产的产前、产中、产后服务，加快构建和完善以生产销售、科技服务、信息服务和金融服务为主体的农业生产性社会化服务体系。

该项目将以数字社会化服务激发产业内在活力，着力推动三峡脐橙产业数字化、标准化、品质化、品牌化发展，打造全国知名脐橙产业集群，为深化湖北省农业供给侧结构性改革、促进农业发展方式转变和特色农业产业高质量发展探索路径、打造样板。

人民数据作为人民日报、人民网旗下“党管数据”的实践者和探索者，致力于构建全方位的大数据运营生态系统，实现国家全域大数据安全、精准服务于党的科学执政、数据执政、智慧执政的新发展理念，使大数据更加便捷、高效地服务于经济社会发展。近年来，人民数据积极布局网络化、信息化、数字化在农业农村经济社会发展中的应用，助力乡村振兴。目前，人民数据已承建“秭归脐橙数据库及农业大数据平台”“四川省苍溪县数字农业试点县”“扶沟蔬菜大数据平台”等重点数字农业项目。

人民数据相关负责人表示，未来，人民数据紧抓住数字经济新优势，将大数据技术与电子商务、物联网、人工智能等技术深度融合，从产品开发、系统集成、技术服务等多个维度赋能数字农业，为各级党委和政府乡村振兴产业发展数字化提供整体解决实施方案。

(责编：董童、李源)