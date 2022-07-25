据中国载人航天工程办公室消息，问天实验舱入轨后顺利完成状态设置，于北京时间2022年7月25日3时13分，成功对接于天和核心舱前向端口，整个交会对接过程历时约13小时。

北京航天飞行控制中心问天实验舱任务总师 邹雪梅：这是我们首次实施大型舱段在轨的交会对接，也是首次采用半自主的快速交会对接的方式。总的来说整个交会对接过程控制非常精准，完成得很圆满。

问天实验舱与天和核心舱组合体在轨完成交会对接是我国两个20吨级航天器首次在轨实现交会对接，也是空间站有航天员在轨驻留期间首次进行空间交会对接。按任务计划，神舟十四号航天员乘组随后将进入问天实验舱。

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