问天实验舱的发射，是中国空间站首次在有人的状态下迎接航天器的来访。在这样一个重要的历史时刻，三名航天员也满怀期待迎接自己的新家。

7月24日中午，问天实验舱发射前，空间站组合体过境祖国海南岛上空，神舟十四号航天员乘组从太空中拍下了海南岛。三名航天员在轨收看了问天实验舱发射的全过程。

神舟十四号航天员 陈冬：热烈欢迎问天舱从我们日思夜想的祖国向我们奔赴而来。这是有史以来第一次，中国航天员在太空观看发射任务，在浩瀚宇宙迎接空间站另一个舱段的到来。我们亲眼见证空间站的逐渐壮大，亲身参与空间站的建设工作，我们深感荣幸和自豪。家与家联通，太空家园展新颜；天与地齐心，航天任务谱新篇。我们会继续努力！

神舟十四号航天员 刘洋：非常感谢地面科研人员给我们送来问天舱，让我们的太空家园变得更加宽敞。我们深感使命光荣，也将不负重托，继续完成对太空家园的建造工作，完成中国空间站的搭建任务。今天，我要将这一历史时刻叠成一颗幸运星，把对中国太空家园的美好祝福写进星辰大海。

神舟十四号航天员 蔡旭哲：后续我们还将陆续迎来梦天舱、天舟五号和神舟十五号乘组的到来。让我们共同期待这美好的时刻，共同见证璀璨星空诞生越来越多的中国奇迹、越来越快的中国速度。

（总台央视记者 王刚 刘洁 李昊 孙伟 徐宇召 张戍强）

(责编：赵光霞、白宇)