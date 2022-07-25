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交通运输部发布国家公路网规划：到2035年总规模约46.1万公里

2022年07月25日13:29 | 来源：人民网
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人民网北京7月25日电 （记者王连香）“新的《国家公路网规划》提出，到2035年，我国国家公路网总规模约46.1万公里，其中国家高速公路约16.2万公里，普通国道约29.9万公里。”交通运输部公路局副局长王太在今日举行的《国家公路网规划》专题新闻发布会上介绍，下一步，交通运输部将按照规划目标任务，着力推动构建现代化、高质量的国家公路网。

一是加快推进重点项目落地实施。坚持服务国家重大战略和经济社会发展需要，以国家公路省际待贯通路段、瓶颈路段以及连接交通枢纽、陆路边境口岸公路等为重点，推动相应重点工程项目建设实施，畅通节点，补齐短板，尽快发挥路网整体效能。

二是加强与其他交通方式的协调衔接。注重公路与其他交通方式基础设施的协调配合和衔接转换，通过共用通道、枢纽衔接、共建共享等方式，提高资源整合利用水平，提升综合交通效率和便捷性。加强公路与城市道路的高效对接，灵活、合理采用公路穿城段技术标准，推动构建一体化的城市群路网体系。

三是提升公路建设绿色智能水平。以绿色公路建设为载体，坚持集约节约利用资源和保护沿线生态环境，有效降低能源消耗和碳排放，促进公路与自然和谐发展。聚焦安全、高效、便捷出行，以科技创新赋能公路建设发展，注重多网融合，提高国家公路数字化、网联化水平，提升服务质量效益。

四是推动公路设施网络更加安全可靠。合理布局国家高速公路和普通国道具体线位，不断改善自然灾害多发、地理自然阻隔等重点区域的路网可靠性，增强安全与应急保障能力。坚持公路全寿命周期统筹，加强重点项目建设管理，坚守安全底线，不断提升国家公路基础设施质量和安全耐久水平。

王太介绍，我国公路交通运输服务保障能力不断提升，人民群众出行更加便捷，有力支撑了经济社会发展和国家综合实力提升。截至2021年底，国家高速公路已建成11.7万公里，普通国道通车里程25.77万公里，完成比例分别达到85%和96.5%。

一是网络覆盖更加广泛。目前，以国家高速公路为主体的高速公路网络已经覆盖了98.8%的城区人口20万以上城市及地级行政中心，连接了全国约88%的县级行政区和约95%的人口；普通国道基本覆盖县级及以上行政区和常年开通的边境口岸，有效连接了重要乡镇、产业园区、交通枢纽以及旅游景区等。

二是设施水平得到有效提升。到2021年底，国家高速公路中双向六车道及以上的路段占比达20.9%，京哈、京沪、京港澳、沈海、沪昆等国家高速公路的大量繁忙路段实施扩容改造，国家公路骨干通道服务保障能力得到进一步提升。全国普通国道二级及以上占比达79.6%，比2013年提高了约10%；98%以上的路面实现了沥青或水泥混凝土铺装，比2013年提高了约13%。

三是重大工程持续推进。举世瞩目的港珠澳大桥于2018年10月开通运营，成为集桥、岛、隧为一体的超级跨海工程。穿越沙漠戈壁无人区的京新高速公路全线贯通，成为继连霍高速后又一条进出疆大通道。长度超过22公里的乌鲁木齐至尉犁高速天山胜利隧道开工建设，不断刷新高速公路隧道世界记录。

四是技术创新实现突破。以数字化地图、地质遥感、计算机辅助设计和仿真、北斗系统应用等为代表的公路勘察设计技术持续进步。软土、黄土、冻土以及沙漠地区公路修筑技术不断成熟和完善，公路路面结构和材料技术经受住了时间和大交通量的双重检验。超大跨径桥梁以及山岭区超长隧道、海底沉管隧道、大直径盾构隧道等相关技术和装备不断取得突破，"中国路、中国桥、中国隧"已成为一张张靓丽的名片。

(责编：王连香、吕骞)

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