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张立群院士：推动高校“政产学研用”协同创新

2022年07月25日14:29 | 来源：人民网
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人民网包头7月25日电 （记者许维娜）“新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，学科交叉融合不断发展，新技术、新产品、新赛道、新业态不断涌现，我们对科技创新的需求比以往任何时候都更加迫切。”日前，在第二届现代能源产业发展大会期间，中国工程院院士、北京化工大学党委常委、副校长张立群接受人民网记者专访表示。

“当前，包头正在加快打造全国重要的新能源产业基地，科技与产业融合发展的重要载体踊跃发展，充满活力的创新生态加速形成。”张立群介绍，北京化工大学与内蒙古第一机械集团、航天科工六院等二十余家区域内企事业单位开展了广泛的科技合作，涉及领域包括光伏多晶硅、可再生能源、生物质燃气等。

张立群表示，包头市能源化工产业与北京化工大学高度契合，双方共同谋划在青山区联合共建北京化工大学包头研究院，在科研平台建设、应用技术研究、成果转化、产业孵化、研究生实习实训等方面加强合作。他透露，研究院未来具体研发方向包括低碳长寿命铺路材料、低碳生物基高分子材料、特种装备用高性能橡胶材料、材料基因工程等。

张立群还表示，希望北京化工大学与包头市加强合作，抢抓内蒙自治区新时代“向北开放重要桥头堡”重大战略机遇，利用创新载体资源更加深入地推动双方“政产学研用”紧密结合，有效促进北化科技、人才等优势要素向包头市及内蒙区域快速转移，积极开创地方、高校和企业多方协同创新的良好局面。

(责编：杨曦、吕骞)

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