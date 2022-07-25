人民网北京7月25日电 （王绍绍、实习生尹柳玉）“借助数字化手段提升大众健身服务水平，借助信息系统的建立发展体育产业、刺激体育消费已成为大势所趋，体育与数字的融合、协同、创新正在加速演进。”国家体育总局副局长李颖川24日在第五届数字中国建设峰会数字体育分论坛上表示，建设数字体育需要政府、市场、社会多元主体共建、共治、共享。

“‘十四五’时期是数字体育发展的战略机遇期，也是体育各领域与新技术新动能协同发展的关键时期。”福建省副省长郑建闽强调要把握机遇，加快“数字+体育”的实践探索，促进数字技术与群众体育、竞技体育、体育产业等方面深度融合，推动数字体育更好服务和融入新发展格局。

对于数字体育的未来展望，国际欧亚科学院院士、住房和城乡建设部原副部长、中国城市科学研究会理事长仇保兴表示，体育场馆作为城市的重要有机组成部分，随着“低碳、绿色”的理念深入人心和数字技术的快速迭代发展，体育场馆的规划建设应该秉承绿色、低碳的可持续发展理念，将绿色低碳技术与数字技术融合贯通，从而建立服务“人文、绿色”的体育场馆智慧系统。

同时，在业内专家看来，数字体育的发展将与智慧城市建设一体联动，融入智慧城市互联互通体系，推进城市体育运行一网统管、体育公共服务一网通享、体育政务服务一网通办、体育社会诉求一键回应。

各与会代表表示，将以本届数字体育分论坛为契机，深挖和探索数字化推动体育强国建设的能力，为今后搭建政产学研用一体化协作平台、形成协同创新机制打下坚实基础。

据了解，本次论坛以“‘数字+冬奥’照见体育未来”为主题，围绕“数字+冬奥”成果、国家数字化发展战略，展现数字技术助力体育事业发展的成果，分享数字体育在落实体育“十四五”规划中的积极实践和创新应用。

(责编：杨曦、吕骞)