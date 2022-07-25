7月23日，第五届数字中国建设峰会大数据分论坛在榕城召开。论坛围绕“激发数据潜能，拥抱数字经济”主题展开深入研讨和分享。论坛期间，联通数字科技有限公司总裁李广聚以《数据要素驱动 数字技术创新—中国联通服务数字治理与数字经济实践》为主题发表演讲。

李广聚在演讲中指出，近年来，运营商已不再是大多数人印象中的传统管道服务商，而是数字化服务提供商。据统计，今年1月至6月，在公开招投标的智慧城市项目（聚焦城市大脑、城市治理、社会治理、微单元治理等领域）中，联通承建金额占比约10.8%。中国联通将着力打好大联接、大计算、大数据、大应用、大安全的“组合拳”，用好数字技术驱动场景化创新的“关键招”，建好“一个联通、一体化能力聚合、一体化运营服务”的能力体系，助力数字经济高质量发展。

“中国联通已逐步形成“网云数用”一体化大数据能力体系，为政府、金融、企业等数字转型提供服务。”李广聚介绍，网络方面，中国联通千兆光网能力快速提升，宽带用户体验持续优化；建成了规模大、感知好、技术先进、效能优的5G SA共建共享网络；物联网实现全网络制式、全速率覆盖、全场景支持。云计算方面，作为“国家队”，构建布局合理、架构先进、云网协同的新一代绿色低碳的算网一体化 “智·云数据中心”，打造联通云七大场景云，满足客户全方位需求。

李广聚认为，想要充分发挥数据要素价值，有四个核心能力非常关键：一是多源异构的数据资源融合能力，中国联通在三大运营商中实现数据一点集中，并与消费、工商、金融等数据开展合作；二是数据治理能力，中国联通形成了覆盖数据全生命周期的治理体系，通过DCMM4级认证；三是强大的数据安全保障，中国联通打造了完善的数据安全体系，并且担任了现代产业链链长，形成覆盖“云网端数”一体化的安全保障能力；四是先进的数据可视化技术，中国联通自主研发的智慧数可视化开发平台，实现了内外部数据资源的统一接入、集中管控、统一服务。

李广聚表示，中国联通目前已服务政务、旅游、金融、工业互联网等领域的万余客户。在经济运行监测方面，通过“人口+大数据”，为国家部委及省市政府提供支撑服务，有效提升政府科学决策水平。在“稳经济、促就业”方面，产融平台服务累计帮助中小微企业融资共计41万笔4980亿元。创业担保贷平台已服务4个地市，打造“1300”全线上服务模式。在数字政府建设方面，为浙江、广东、山东、上海等数字政府和电子政务发展领先的省份提供服务。在数字抗疫方面，助力全国疫情精准防控，累计向20个国家部委、300多个地方政府及公众展开疫情防控数据资源和数据科技服务。自研十余款疫情防控与复工复产应用，其中大数据行程卡已提供查询超100亿次。

在企业数字化转型方面，李广聚指出，联通数科截至目前承接的数字化服务项目中，企业数字化转型项目还存在较大市场空间。企业的数字化转型进程也已从1.0阶段走到了2.0阶段，更强调实景、实用和实效。从推进的路径来看，企业才是数字化转型的主体，数字技术厂商应该作好助力和服务的角色。要有体系化的顶层规划，可行的选择是从具体场景开始，按实景、实用、实效为标尺，以小切口进入，沿途“下蛋”，以数字化应用的成果来坚定数字化转型决心，滚动式的完成企业的数字化转型。接下来，联通数科将以释放数据要素价值为导向，携手社会各界积极助力产业数字化转型，全面支撑数字政府建设纵深发展，全力推动数字经济高质量发展。

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