原标题：2019首届全球工业互联网大会：聚焦工业升级 服务智能制造

大会现场

4月12日至14日，2019首届全球工业互联网大会在浙江·桐乡·乌镇互联网国际会展中心隆重举行。大会汇聚工业和信息化部及各省市政府领导、国内外众多协同创新研究机构和智库专家学者、大型工业互联网企业精英人士，以“聚焦工业升级 服务智能制造”为主题，围绕智能制造、核心基础科技产品及应用、工业互联网技术、体系和标准建设等相关内容，全方位探讨工业互联网技术发展、产业方向及应用创新模式。本届大会由联合国工业发展组织、中国工业经济联合会、中国工业互联网研究院、中国电子学会、中国工业报社、桐乡市人民政府共同主办。

大咖云集，全球工业互联网大会重磅开幕

开幕式上，联合国工业发展组织总干事李勇发来贺电，十三届全国政协经济委员会副主任&工业和信息化部原副部长刘利华、工业和信息化部党组成员总工程师&中国电子学会理事长张峰、浙江省经济和信息化厅副厅长吴君青、桐乡市委书记盛勇军等领导出席大会并发表致辞。中国工程院院士谭建荣在主旨报告中指出，工业互联是制造企业转型升级的提升，制造企业是工业互联应用的基础。

大会发布了《全球工业互联网平台创新发展白皮书(2018-2019)摘要版》(以下简称《白皮书》)，白皮书旨在围绕近一年来全球工业互联网平台领域的最新进展和发展趋势，从工业互联网平台的应用、技术、产业、商业等方面深刻阐述了平台发展的现状、特点和趋势，为中国工业互联网平台培育提供参考。

乌镇工业互联网产业工作组、航天北斗应用中心两大机构正式揭牌运营。系列举措标志着业界将积极构建工业互联网领域技术、标准、试验、研发、知识产权等公共创新平台，促进行业创新与发展，释放工业互联网产业红利，推动双创资源资本合作和对接，打造优质健康的产业生态。为发挥全球力量探索中国工业互联网发展策略路径，加快推动工业互联网创新发展，2019首届全球工业互联网大会组委会还在主论坛同期设置技术与解决方案专场、航天与工业互联网发展论坛、汽车大数据与智能制造、企业上云创新与实践论坛、工业互联网CIO五大分论坛，致力于联动上下游产业链，多角度切入工业互联网痛点，以各行业优秀案例经验探索企业发展路径，发挥集聚效应，加快制造业数字化、网络化、智能化进程。

硕果累累，硬核厂商齐秀行业成果

与会期间，峰会还举办了2019中国国际工业互联网博览会，200多家企业及各优秀企业研究机构，通过设立辉煌成就展区、综合热点展区、创新风向展区和魅力桐乡展区等多个功能板块，对当代领先的工业互联网解决方案、国内外工业互联网平台、标准、安全、数据、应用等热点进行展出，充分展现工业互联网在网络、平台、安全、技术、产品、园区模型等方向的最新探索。

百舸争流，现场交锋激发创新动力

为积极推动行业创新发展，2019中国首届全球工业互联网大会将“全球工业互联网+智能制造大赛”总决赛搬至大会现场，并于12日在开幕式上举行大赛总决赛开赛仪式。历经半年的筹选和准备，大赛在国内外12个赛区的近1000个项目中遴选出60个优秀工业互联网和智能制造领域创新项目队伍齐聚乌镇同台竞技，为业界奉献一场国际级的顶级赛事。

作为贴近区域经济发展、贴近产业实际、指导产业实践的高规格优质峰会，2019中国首届全球工业互联网大会共吸引来自国内外工业互联网、智能制造和投融资领域的专家学者、企业代表、民间组织、研究机构以及媒体等参会代表近2000余人出席大会及相关活动，近20000人参观了2019中国国际工业互联网博览会。连续3天，大会盛况空前，成为落地桐乡乌镇的又一互联网行业重要活动。

(责编：曹淼、李源)