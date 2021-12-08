原标题：彬彬有“理”看桐乡丨看全球工业互联网大会如何赋能“桐乡制造”

初冬的乌镇，斜斜的暖阳，淡淡的云彩,拥抱着湛蓝的天空。

和这份恬淡静谧不同，小镇正汇聚一场场思想的碰撞。

第三届全球工业互联网大会的各大论坛热火进行，众多专家学者、政府机构代表、工业互联网企业代表在一次次“头脑风暴”中，不断摸索出工业互联网赋能制造业发展的新路径。

经过三年的努力，全球工业互联网大会悄然成为桐乡一张新名片，正如中国工业经济联合会执行副会长路耀华所言，桐乡乌镇是世界互联网大会、全球工业互联网大会的永久会址，是推动工业互联网创新发展的策源地。全球工业互联网大会历时三年、连续三届，形成了良好的社会影响力和品牌影响力。

本届大会都有哪些新看点？三届大会又给桐乡带来了什么？浙江新闻客户端记者进行了梳理。

小村办咖荟，推动制造向“质造”转变

12月6日晚，夜幕逐渐降临，路边暖黄的路灯衬托着乌镇入夜的气氛。走在乌村的小路上，空气中还夹杂着寒气，而小村里进行的“制造业单冠企业发展与创新之道”的主题咖荟，却让人听得暖意融融。

咖荟的气氛很轻松，参会嘉宾有桐乡的市领导，还有来自全国各地的优秀制造业企业代表，共同为桐乡制造业的发展出谋划策。

“目前，我们拥有7家制造业单项冠军示范企业、1家制造业单项冠军培育企业和2个单项冠军产品，这远远不够，逐梦新赛道，我们的差距在哪里，还希望大家提出宝贵建议。”东道主桐乡市政府有关人士开门见山直奔主题。

“我们专注吸尘器领域26年，得出的答案是要成为行业‘小巨人’，要学会走在同行的前头，下狠功夫抓创新。电机的技术持续领先，是莱克多年来始终保持快速增长的秘诀。”莱克电气股份有限公司总监刘建斌说，他们之所以能成为全球最大的吸尘器研发制造企业，靠的是从四方面发力：一是拥有自主设计研发能力，要能够做出与众不同的产品；二是持续技术创新能力，培育和掌握核心技术；三是全球化布局；四是建立快速、高效、优质、低成本的营运体系。

“创新是引领发展的第一动力，人才是支撑创新发展的第一资源。”广东兴发铝业有限公司技术创新顾问李宏建议，桐乡企业在专注研发投入的同时，要进行精细化管理，着重于搭建企业的研发平台，以平台的吸附力凝聚人才和技术，推动产业高质量发展。

以荟为媒促发展。一场乌村咖荟，为桐乡制造业冠军企业的发展指引了方向，更为桐乡与全国优秀单冠企业搭建了沟通的桥梁。在浙江，宁波聚焦“专精优特”，打造全国制造业单项冠军第一城，助推了制造业高质量发展，在县域的赛道上，桐乡能否一马当先，除了自身的久久为攻、潜心研发，来自全国优秀同行的真知灼见更加弥足珍贵。

同样，一场工业互联网大会，把行业大咖和最新的技术汇聚到乌镇，不仅让乌镇成为思想的碰撞地，更改变着桐乡企业家的思维。第三届全球工业互联网大会首次联合十大全国性行业联合会（协会）共同主办，开展“工业互联网融合创新应用·行业推广行动”，重磅发布100个左右的行业优秀应用案例，全方位、多维度地助力区域工业互联网高质量发展。

新凤鸣集团首席信息官王会成是工业互联网大会的常客，他说，大会给制造业企业搭建了一个良好的交流平台，借助这一平台，他强化了对外交流学习，也助推了新凤鸣信息化进程，成为目前行业唯一的国家级智能制造标杆企业，和工业互联标识解析体系国家二级节点，也是浙北唯一的中心节点。这三年来，公司在工业互联网领域迈出了三大步：一是建立了自己的工业互联网平台-凤平台，是目前行业唯一的国家级面向行业的特色工业互联网平台，并入选全国纺织行业四大案例之一。二是为政府和企业提供各种信息化服务，走出了一条从服务自身到服务整个行业的新模式。三是形成了一系列引领行业发展的创新成果，新凤鸣有28个项目入选省级国家创新试点示范项目，其中国家级有7个。同时，形成了核心制造领域66个制度标准和专利，并出版了案例书籍，全面引领行业转型升级。

从一场咖荟到一家龙头企业的创新实践，我们看到了桐乡正不断推动制造向“质造”转变。“‘互联网+工业’促进桐乡传统产业再造新优势，工业互联网产业不断壮大。”桐乡市委副书记、代市长王坚在接受采访时说，目前，桐乡建成省级“数字车间”“智能工厂”3个，2020年度两化融合发展指数达101.89，稳居全省一类地区。

“联网”高精尖，“加数”前进动能足

一场工业互联网的盛会，对桐乡来说，更是招商引资、招才引智的绝佳平台。

在本届大会上，一批“高精尖”项目牵手桐乡，共涉及产业、人才、工业互联网项目26个，总投资86.2亿元。其中，自动化设备传动部件项目、气动控制阀项目、高压氢气阀门核心部件制造项目等10个项目代表进行现场签约。

“联网”高精尖，助推桐乡制造业“加数”前进。三年前的2019（首届）全球工业互联网大会上，10个工业互联网领域的高精尖项目签约落户桐乡，总投资136亿元，随着这些优质项目落地开花，助推桐乡数字经济加速发展。

鑫柔科技是一家集研发和生产新一代柔性金属网格触控传感器的高新技术企业，团队核心成员是金属网格技术的发明人，有上百项金属网格技术的发明专利及量产经验。项目于2019年签约，如今年产4亿片金属网格触控传感器项目一期顺利投产，在智能化生产线上，一个个金属网格触控传感器快速下线，被应用到柔性屏上。

眼前的热火景象，让鑫柔科技首席执行官江建国喜笑颜开。“落户乌镇以来，这里高效贴心的服务让我们倍感安心，也促进了我们公司的快速发展。”江建国说，前两天，他和乌镇互联网创客们还一起聆听了一场党的十九届六中全会精神宣讲，听完后感触深刻，更坚定了在乌镇逐梦的决心。

发展工业互联网，离不开政府之手的有力推动。近年来，桐乡通过政策激励，加快传统产业的数字化改造，尤其是在工业互联网方面，一批行业龙头企业率先探索，深挖工业数据资源价值，构建以数据资源为核心的生产体系，涌现出像桐昆、新凤鸣、巨石等示范企业。

在本届大会的主论坛上，重磅发布了一批行业应用典型案例，这其中不乏桐乡龙头企业的身影。桐昆集团被誉为全球涤纶长丝行业“单打冠军”，企业没有满足于现状，而是拥抱数字化，构筑起“化纤行业工业互联网平台”。

“拥抱变化才能尝到甜头。我们的新产品研发周期缩短53%，人均年产值提高22%，生产运行成本降低62%。”桐昆集团信息管理部经理许燕辉说，今年，桐昆集团化纤行业工业互联网平台项目还成功入选工业和信息化部2021年大数据产业发展试点示范项目名单，成为204个入选项目中唯一一个化纤类项目。

一花独放不是春。桐乡制造业企业拥抱工业互联网蔚然成风。目前，已有10家企业被评为省级制造业与互联网融合发展示范试点企业，5个项目入选国家级智能制造项目。巨石玻璃纤维未来工厂被认定为浙江省“未来工厂”，成为全省首批12家“未来工厂”之一；新凤鸣新材料未来工厂入围浙江省“未来工厂”培育名单，参与起草浙江省《“未来工厂”建设导则》团体标准；桐昆集团入围省“未来工厂”试点企业名单。“合成纤维产业大脑”成功揭榜全省首批行业产业大脑建设试点，是嘉兴唯一独立试点建设的行业产业大脑项目。桐乡的“两化”融合指数已连续5年晋位，稳居浙江省一类地区。

一场工业互联网领域的盛会，持续放大桐乡互联网IP效应。“以网为媒、借网融合、触网蝶变，让桐乡这个靠实体经济起家的城市，成为了数字经济的弄潮儿。”桐乡市委书记于会游说，这几年，随着哪吒汽车、宇视科技、福瑞泰克、乌镇之光、鑫柔科技等一个个优质项目的相继落户，让桐乡数字经济企业数从2014年的350多家，增长到目前的2700多家，核心制造业产值从2014年的49亿元，到今年有望超200亿元。今年前三季度，数字经济核心制造业产值增长50%、增加值增长32%、数字经济投资增长142%。数字经济已经成为桐乡发展最快、最有想象空间的产业，也为工业互联网发展营造了良好环境。

发展工业互联网，桐乡有高远的追求。当前，数字技术对实体经济，特别是制造业的提升效应和引领作用更加显著，推动制造业生产模式、组织模式、商业模式深刻变革。桐乡将在工业互联网上进行更多的实践探索，着力打造世界工业互联网的创新策源地、成果展示地、发展引领地。而全球工业互联网大会恰好搭建了新思想碰撞、新技术交流、新产品展示的舞台，更好地推动“实体”与“数字”的融合发展，推动制造向“质造”转变，助推桐乡制造业“加数”前进。

(责编：曹淼、李源)