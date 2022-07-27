人民网北京7月27日电 （记者李栋）记者从国家粮食和物资储备局获悉：截至目前，我国主产区各类粮食企业累计收购小麦超4000万吨，总体收购进度超六成。早稻收获和收购同步展开，新稻开始上市。

“今年共种植了小麦2000余亩，平均每亩产量在1200斤左右，优质小麦价格卖到1.64元/斤，高出市场价0.02元/斤，现在已经卖出量已占总产量一半。”河南省安阳市汤阴县某合作社理事长牛振宇介绍：“现在通过与大型面粉加工企业的订单式合作，不管市场行情如何变动，农民卖粮已实现心里不慌。”

数据显示，汤阴县全县小麦种植面积55.06万亩，总产29.68万吨。“今年小麦普遍质优价高，夏粮收购工作正在稳步进行。”当地农业农村局相关负责人表示。

国家粮食和物资储备局最新发布的数据显示，截至目前，我国主产区各类粮食企业累计收购小麦超4000万吨，总体收购进度超六成。大暑过后，南方早稻收获进度加快，新稻收购同步展开，海南、广东、浙江已经开始上市。

“今年夏粮收购总体上呈现进度快、质量好、价格稳、市场活等特点，特别是今年小麦质量明显好于上年，大部分达到二等水平。”国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云介绍，新麦上市以来，储备企业积极开展轮换收购，加工贸易企业入市收购积极性高，市场购销活跃。

产好粮更要卖好粮。近期部分地区出现的高温高湿天气，极易造成贮粮发热霉变。据气象预报，7月下旬，江南、华南中北部、江汉、江淮及新疆东部和南疆盆地、内蒙古西部等地35℃以上的高温日数将有7天至9天，江南大部高温持续日数可达9天以上；华北南部、黄淮中西部、四川盆地及陕西南部等地高温日数有4天至6天。

对此，国家粮食和物资储备局相关负责人表示，要通过加强农民储粮技术指导，避免出现霉粮坏粮，减少损失浪费。此外，指导粮食收储企业采取针对性措施提高安全生产和安全储粮水平，确保安全度夏。

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