人民网北京7月27日电 （记者王震）7月26日，第十九届“世界品牌大会”于在北京举行。会上，世界品牌实验室发布了2022年《中国500最具价值品牌》分析报告，国家电网以6015.16亿元的品牌价值位居本年度最具价值品牌榜首，中国工商银行、海尔、腾讯、中国人寿进入前五。

2022年《中国500最具价值品牌》top10。

报告指出，2022年《中国500最具价值品牌》的总价值为309728.07亿元，比去年增加30774.87亿元，增加幅度为11.03%，一些品牌已经迈进世界级品牌阵营。世界品牌实验室学术委员会主席、牛津大学营销学荣誉教授斯蒂芬·沃格表示，十几年来，中国品牌快速成长，一些品牌已经具有强大的世界影响力。

报告显示，2004年《中国500最具价值品牌》入选门槛仅为5亿元，前500名品牌的平均价值为49.43亿元。2022年，入选门槛已经提高到31.67亿元，而前500名品牌的平均价值高达619.46亿元，增加幅度为1153.21%。

据世界品牌实验室分析，品牌是一个地区发展的重要标志，品牌带动区域经济的增长，区域经济的发展又促进当地品牌的成长。从本届《中国500最具价值品牌》区域分布来看，北京有86个品牌入选，名列第一，主要原因是赢利能力强的央企总部集中在北京；广东和山东分别有84个和46个品牌入选，位居第二和第三。报告显示，榜单中具有全国范围影响力的品牌有438个，占87.60%；具有世界性影响力的品牌数为62个，占12.40%，比去年略有增加。

2022年《中国500最具价值品牌》区域分布情况。

从行业分布来看，汽车、通信电子IT、农业等行业入榜品牌均有不同程度增加。在报告涉及25个行业中，食品饮料业依然是入选品牌最多的行业，共有84个品牌入选，占总入选品牌数的16.80%；入选数量位居第二到第五的行业分别是轻工49个、建材38个、传媒34个、通信电子IT32个。

此外，本年度共有69个中国品牌的价值超过1000亿，比去年增加了12个。

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