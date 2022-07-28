人民网北京7月28日电 （记者王连香）“要想富、先修路，道路通、百业兴，农村公路过去在支撑打赢脱贫攻坚战、现在在服务全面推进乡村振兴方面都发挥着重要作用。”交通运输部公路局副局长顾志峰在今日交通运输部召开的7月份例行新闻发布会上介绍。

在扩投资方面，将推进“五大工程”。按照《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》要求，交通运输部牵头研究起草了《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》，将组织各地加快实施骨干路网提档升级工程、基础路网延伸完善工程、安全保障能力提升工程、产业融合发展工程、服务水平提升工程等“四好农村路”助力乡村振兴五大工程。

计划在提前完成今年原定任务目标基础上，再新增完成新改建农村公路3万公里、实施农村公路安全生命防护工程3万公里、改造农村公路危桥3000座。预计2022年累计完成新改建农村公路15万公里、实施农村公路安全生命防护工程8万公里、改造农村公路危桥8000座。

在稳就业方面，将继续推广以工代赈。推动建立健全“四好农村路”高质量发展和吸收就业困难人员就业的长效机制。认真落实《国务院办公厅转发国家发展改革委关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案的通知》，指导各地进一步在交通基础设施建设和管护领域推广以工代赈方式，扩大实施范围和受益对象，带动当地农村劳动力就地就近就业增收。同时，将指导各地加大农村公路管护岗位开发力度，统筹用好农村公路管护领域公益性岗位等各类就业岗位，安置农村就业困难人员。

顾志峰进一步介绍，上半年，全国农村公路完成固定资产投资1836.5亿元，同比增长15.9%。全国新改建农村公路6万公里，同比增长17.7%。实施农村公路安全生命防护工程2.9万公里，同比增长23.7%。改造农村公路危桥3283座，同比增长9.2%。上半年，全国农村公路采取以工代赈方式实施项目数量2458个，总投资额51.6亿元，发放劳务报酬总额4.7亿元，吸纳农村劳动力4.9万人次，其中脱贫户1.2万人次。随着以工代赈方式向重点项目推广，预计下半年以工代赈规模将进一步扩大。

顾志峰表示，这十年来，“四好农村路”建设取得了实实在在的成效，为农村特别是贫困地区带去了人气、财气，也为党在基层凝聚了民心，成为农村地区摆脱贫困、实现小康、走向富裕的重要载体。

一是建好，总里程十年净增90万公里。十年来，中央在农村公路领域累计投入车购税资金7433亿元，其中用于贫困地区的投资就达到5068亿元，累计新改建农村公路约253万公里，解决了1040个乡镇、10.5万个建制村通硬化路的难题。农村公路的总里程从2011年的356.4万公里增加到2021年底的446.6万公里，十年期间净增了90多万公里。十年来，改造农村公路危桥超6万座，实施安全生命防护工程超127万公里。

二是管好，“路长制”覆盖率达95.2%。认真落实《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》，建立了覆盖县、乡、村道的“路长制”组织体系，初步形成了“政府主导、部门协同、上下联动、运作高效”的工作格局，农村公路治理能力显著提高，发展更加规范有序。截至2022年6月底，全国路长总人数64.1万，有农村公路管理任务的县级行政单位“路长制”覆盖率达95.2%。

三是护好，列养率达到99.5%。深化农村公路管理养护体制改革，建立健全农村公路管理养护组织保障、资金保障、技术保障、考核保障四个体系。截至2021年底，我国农村公路路面的铺装率、列养率、优良中等路率分别增加到89.8%、99.5%和87.4%，农村公路基本实现“有路必养、养必到位”。

四是运营好，实现具备条件的建制村100%通客车。新增了5万多个建制村通客车，具备条件的建制村100%通了客车，农民朋友“抬脚上客车”已经从愿景变为现实。农村客货邮融合发展的水平也明显提升，基本实现了“运有所达”。

下一步，交通运输部将加快推动“四好农村路”高质量发展，助力农民农村共同富裕，服务农业农村现代化。

(责编：王连香、吕骞)