人民网北京7月27日电 （记者王连香）据中国民航局官网消息，7月26日，中国民航局在哈尔滨向航空工业集团下属哈尔滨飞机工业集团有限责任公司（以下简称中航工业哈飞）颁发了先进中型多用途民用直升机Z15（AC352）型直升机型号合格证。此次颁证标志着该型直升机研制工作取得圆满成功，具备了进入国内民用市场的条件，填补了我国国产民用中型直升机领域的空白。

Z15（AC352）型直升机飞行展示。中国民航局官网截图

Z15（AC352）型直升机是中航工业哈飞与空中客车直升机公司合作研制的首款国产民用中型多用途直升机，也是国内首个以新修订《运输类旋翼航空器适航规定》（CCAR-29-R2）为审定基础并完成相应设计、试验、验证的直升机。Z15（AC352）型直升机最大起飞重量7.5吨，最大航程850公里，配装由中国航发集团与法国赛峰直升机发动机公司联合研制的涡轴16发动机，采用常规气动布局，双发、宽机身、前三点可收放轮式起落架，可搭载14至16名乘客。该型机采用了4轴数字自动飞行控制系统、玻璃座舱、高集成度航空电子设备、5片旋翼的球柔性主桨毂以及抗坠毁机身等多种成熟技术，旋翼系统和机身寿命可达20000小时，传动系统和发动机的大修间隔高达5000小时，具有安全性高、可靠性强、内部空间大、舒适性好、航程远、经济性优等显著特点，可广泛应用于油气平台通勤运输、海上搜索与救援、通用运输、医疗救护、应急救援、公共安全等领域。

中国民航局总工程师殷时军表示，Z15（AC352）型直升机项目立足我国民用直升机创新发展，坚持自主创新与高水平对外合作相结合，深度参与航空产业国际循环，为中外航空合作提供了良好的经验借鉴。其中，中方承担了大量技术研发份额，其项目研制和产品生产将有效提升我国航空制造业技术水平，为进一步增强国产直升机装备自主可控能力打下坚实基础。下一步，要做好持续优化改进工作，在当前工作基础上，把Z15打造成一款我国民用直升机的典范机型；要切实落实制造商的持续适航责任，为用户提供全方位的安全保障和服务支持；要做好适航取证工作总结，形成经验，固化成果，做好传承，推动产业发展和适航工作再上新台阶。

“航空工业集团将以Z15（AC352）型直升机取证作为新起点，以满足新时代国家国民经济发展、交通强国建设、航空应急救援装备体系建设为己任，做好型号系列化改型研制和市场规模化应用工作，加快推动民用直升机产业高质量发展，以更加优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。”航空工业集团党组副书记李清堂介绍。

工信部装备工业二司副司长柳新岩表示，下一步，希望航空工业和所属哈飞公司积极对接用户需求，加快推进市场应用：加大市场开拓力度，积极争取用户订单，尽早实现批量交付；充分挖掘平台潜力，加快应急救援改型研制，满足应急救援市场和用户需求；加快构建和完善运行支持保障体系，积极履行持证人责任，支撑用户持续安全运行；牢固树立质量安全意识，加强安全生产制度建设，落实安全生产主体责任，确保各项研发生产活动安全可控。

据了解，Z15（AC352）型直升机由航空工业集团与空中客车直升机公司按照“共同投资、共同研制、共担风险、共享利益、共享市场”的原则对等合作、联合研制，开创了我国在民用直升机研制领域与西方发达国家全面对等（50%:50%）合作的先河。自2007年受理申请以来，中国民航局高度重视Z15（AC352）型直升机适航审查工作，组织中国民用航空适航审定中心集中优势资源，创新审定方式，统筹国内外两个合作方的技术、验证资源，全力支持工业部门开展适航审定相关工作。2016年12月Z15（AC352）型直升机在哈尔滨成功首飞后，中国民航局与航空工业集团持续紧密协作，采取了适航集中审查、并行试飞等举措，并积极克服疫情影响，高效推进研制和适航审查工作协同开展，为Z15（AC352）型直升机研制成功和适航批准提供了重要支撑。

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