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财政部：上半年全国发行新增债券40210亿元

2022年07月27日14:24 | 来源：人民网
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人民网北京7月27日电 （记者王震）财政部今日公布2022年6月地方政府债券发行和债务余额情况。数据显示，上半年，全国发行新增债券40210亿元，其中一般债券6148亿元、专项债券34062亿元。

具体来看，6月份，全国发行新增债券15765亿元，其中一般债券2041亿元、专项债券13724亿元。全国发行再融资债券3572亿元，其中一般债券2383亿元、专项债券1189亿元。合计，全国发行地方政府债券19337亿元，其中一般债券4424亿元、专项债券14913亿元。 6月份，地方政府债券平均发行期限14.8年，地方政府债券平均发行利率3.08%。

1-6月，全国发行新增债券40210亿元，其中一般债券6148亿元、专项债券34062亿元。全国发行再融资债券12292亿元，其中一般债券7169亿元、专项债券5123亿元。合计，全国发行地方政府债券52502亿元，其中一般债券13317亿元、专项债券39185亿元。 1-6月，地方政府债券平均发行期限14.1年；地方政府债券平均发行利率3.08%。

还本付息情况，1-6月，地方政府债券到期偿还本金9699亿元，其中发行再融资债券偿还本金8427亿元、安排财政资金等偿还本金1272亿元。6月当月到期偿还本金4343亿元。1-6月，地方政府债券支付利息5119亿元，其中，6月当月地方政府债券支付利息1181亿元。 

全国地方政府债务余额情况，截至2022年6月末，全国地方政府债务余额347503亿元，控制在全国人大批准的限额之内；地方政府债券剩余平均年限8.4年，平均利率3.44%。 

(责编：王震、吕骞)

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