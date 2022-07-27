人民网北京7月27日电 （记者孙博洋）记者从中国质量万里行促进会了解到，7月26日，中国质量万里行专家委员会成立大会在市场监管总局举行，据了解，该专家委员会由质量界、新闻界、企业界的45位知名专家组成。

图为会议现场。来源：中国质量万里行促进会

会上，市场监管总局党组成员、副局长蒲淳强调，中国质量万里行专家委员会要以高度的政治责任感和使命感，贯彻落实中央质量强国战略部署，在创新质量理念、促进质量提升、助力质量强国方面不懈努力，通过组织开展高质量的学术交流、课题研究、标准制定、专题调研、咨询评估等活动，充分发挥咨政建言、理论创新、舆论引导、质量服务等方面作用，为推进质量治理体系和质量治理能力现代化贡献智慧。

蒲淳表示，希望专家委员会能够担负起新时代促进高质量发展和质量强国建设的崇高使命，围绕市场监管和质量提升，积极出谋划策，多出新招、硬招和实招。要研究实际问题，解决实际问题；把握质量趋势，总结发展规律；深入基层，深入群众；与时俱进，创出新路，成为质量创新的先行者、质量提升的促进者、质量理念的引领者和质量理论的成就者，不断推进质量强国建设和高质量发展。

据介绍，中国质量万里行专家委员会由质量界、新闻界、企业界的45位知名专家组成，中国工程院院士、北京航空航天大学可靠性与系统工程学院党委书记王自力当选主任委员，中国质量万里行促进会秘书长赵陕雄当选常务副主任委员，清华大学质量与可靠性研究院执行副院长吴甦、国际质量科学院院士何桢、中央电视台《每周质量报告》制片人吴光秋、远东控股集团董事局主席蒋锡培、海尔服务总经理刘建军当选副主任委员。

王自力表示，专家委员会要充分发挥质量届、新闻界、企业界专家的作用，围绕如何做好质量理论研究和创新、如何做好质量文化的舆论宣传、如何使企业在市场大潮中做质量理论实践和探索的中流砥柱，发挥专业特长，打造高端智库。

赵陕雄主持成立大会，并介绍了专家委员会的筹建情况及专家人选。

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