人民网记者 车柯蒙

当前，购买新能源汽车以及部分乘用车可享受税收优惠，记者从国家税务总局深圳市光明区税务局了解到，在享受相关税收政策后，购车族或能省下一笔不少的费用。

购买部分乘用车可享受的税收优惠政策：减半征收车辆购置税

根据《财政部 税务总局关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》（财政部 税务总局公告2022年第20号），对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。

值得注意的是，该项政策的适用范围为在设计、制造和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和（或）临时物品，包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位的汽车。乘用车购置日期按照机动车销售统一发票或海关关税专用缴款书等有效凭证的开具日期确定。

来举例说明来看看享受该项政策后，购车可以省下多少钱。

假设销售方为一般纳税人，小王在2022年6月10日购买了一辆5座2.0升排量的乘用车，价税合计31.69万元。小王可节省多少万元的车辆购置税？

步骤一：计算不含税单车价格

31.69÷（1+13%）=28.04（万元）

28.04万元<30万元，可享受减半征收车辆购置税的税收优惠政策。

步骤二：计算享受新政后所需缴纳的车辆购置税

28.04x10%x50%=1.402（万元）

相较于新政前节省1.402万元车辆购置税。

假设销售方为小规模纳税人，小方在2022年6月15日购买了一辆4座2.0升排量的乘用车，售价29.8万元。小王可节省多少万元的车辆购置税？

步骤一：确定不含税单车价格

根据《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》（财政部 税务总局公告2022年第15号）相关内容，自2022年4月1日至2022年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税。因此。该乘用车的售价29.8万元即为不含税单车价格。

29.8万元<30万元，可享受减半征收车辆购置税的税收优惠政策。

步骤二：计算享受新政后所需缴纳的车辆购置税

29.8x10%x50%=1.49（万元）

相较于新政前节省1.49万元车辆购置税。

购买新能源汽车可享受的税收优惠政策：免征车辆购置税

根据《财政部 税务总局 工业和信息化部关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》（财政部公告2020年第21号），自2021年1月1日至2022年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。免征车辆购置税的新能源汽车是指纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车。

值得注意的是，适用新能源车辆范围为免征车辆购置税的新能源汽车，通过工业和信息化部、税务总局发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》实施管理。具体可登录国家税务总局官网进行查询。购置时间为机动车销售统一发票（或有效凭证）上注明的日期。

来举例说明来看看享受该项政策后，购车可以省下多少钱

假设销售方为一般纳税人，小李在2022年7月2日购买了一辆新能源汽车，价税合计25.67万元。小李可节省多少万元的车辆购置税？

步骤一：计算不含税单车价格

25.67÷（1+13%）=22.72（万元）

步骤二：计算车辆购置税

22.72x10%=2.272（万元）

则小李可以节省2.272万元的车辆购置税。

假设销售方为小规模纳税人，小孙在2022年7月21日购买了一辆新能源汽车，售价为29.72万元。小孙可节省多少万元的车辆购置税？

步骤一：确定不含税单车价格

根据《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》（财政部 税务总局公告2022年第15号）相关内容，自2022年4月1日至2022年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税。因此。该乘用车的售价29.72万元即为不含税单车价格。

步骤二：计算车辆购置税

29.72x10%=2.972（万元）

则小孙可以节省2.972万元的车辆购置税。

购买新能源汽车可享受的税收优惠政策：免征车船税

根据《财政部 税务总局 工业和信息化部 交通运输部关于节能 新能源车船享受车船税优惠政策的通知》（财税〔2018〕74号），对新能源车船，免征车船税。

值得注意的是，免征车船税的新能源汽车是指纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车。

(责编：王震、吕骞)