“力箭一号”起飞瞬间。中国科学院供图

人民网北京7月27日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，7月27日12时12分，由中国科学院力学研究所（以下简称“中科院力学所”）抓总研制的“力箭一号”（ZK-1A）运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射，采用“一箭六星”的方式，成功将六颗卫星送入预定轨道，“力箭一号”运载火箭首次飞行任务取得圆满成功，作为中小型卫星发射优先选择，丰富了我国固体运载火箭发射能力谱系。

“力箭一号”运载火箭由中国科学院“十四五”重大项目支持，是中国科学院在空天科技领域的又一次创新性尝试。面向空间科学和空间技术发展需求，以“工程科学”思想为指导，以创新、先进、高效为设计思路，发展创新性、先进性、经济性运载火箭，对于推动我国运载技术和研制模式的变革和创新、推动空间科学发展具有重要意义。

“力箭一号”运载火箭，是中科院力学所抓总、中科宇航公司参与研制的首型固体运载火箭，是我国当前最大的固体运载火箭，在运载能力、入轨精度、设计可靠性、性价比等方面迈入世界固体运载火箭领域先进行列。该款火箭是四级固体运载火箭，起飞重量135吨，起飞推力200吨，总长30米，芯级直径2.65米，首飞状态整流罩直径2.65米，500公里太阳同步轨道运载能力1500公斤。

据悉，“力箭一号”运载火箭的研制过程中，中国科学院相关院所、航天科技集团公司四院等单位联合展开科研攻坚任务，秉承“创新、创新、再创新”的设计理念，突破了大吨位固体运载器总体优化设计与试验技术、先进动力系统与推力矢量控制技术、集中-分布式现代航天电子技术、低成本箭体结构与分离技术、智慧飞行控制技术、大吨位固体火箭地面使用及热发射技术等多项重大关键技术。通过研究范式的创新实现了高效低成本敏捷开发，为我国运载火箭领域的技术变革作出了重要贡献。

“力箭一号”运载火箭具有运载能力大、入轨精度高、固有可靠性高、响应速度快、发射效率高、保障要求低、发射成本低、使用灵活便捷、环境适应性好等一系列突出优点，适用于中/小卫星载荷的中/低轨低成本快速组网发射。

本次发射任务共搭载六颗卫星，分别是中国科学院微小卫星创新研究院抓总研制的空间新技术试验卫星、轨道大气密度探测试验卫星、低轨道量子密钥分发试验卫星、电磁组装试验双星，以及上海航天空间技术有限公司研制的南粤科学星。空间新技术试验卫星是可通用、可扩展、快速响应的空间新技术试验卫星平台，将开展新型空间科学载荷的实验。

“力箭一号”发射前准备。中国科学院供图

“力箭一号”发射前准备。中国科学院供图

7月11日，在完成整流罩合罩前，中国科学院“力箭一号”首飞工程运载试验队和卫星试验队合影留念。中国科学院供图

(责编：赵竹青、吕骞)