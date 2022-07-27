原标题：“高价值感”圈粉海外 海信连续6年位居中国全球化品牌10强

7月27日，谷歌携手凯度发布《中国全球化品牌50强》榜单及报告，海信连续6年位居中国全球化品牌10强，稳居家电行业第一。该报告通过调研美英法澳日等11个国家的117万名消费者认为，高价值感增强品牌抗风险能力，让海信正在成为强大而有韧性的全球化品牌。

“在经济不确定性的压力下，品牌最重要的工作就是打造有意义的差异化，也就是打造品牌的‘价值感’”。凯度集团大中华区CEO暨凯度BrandZ全球主席王幸表示，中国全球化品牌正迈入新的发展阶段。未来，品牌需要在消费者心目中强化品牌力，为人们创造长期价值，才能收获更多增长。在疫情的影响下，消费者希望更慎重地把钱花在刀刃上，中国品牌能够让消费者更明确地感受到自己的价值感，他们就能成为高端化品牌，实现更高的利润率。

多年来，海信通过直面市场、了解消费者需求、洞察行业信息，不断开发具有高价值感和高附加值的产品，用技术和创新赢得海外消费者口碑。数据显示，今年1-6月，单价高达数千美元的海信激光电视在澳大利亚、法国、加拿大等多个海外市场的销量已超过去年全年，成为精英人群的消费新宠。历时4年研发，海信在中国企业中开发出带有自动制冰功能的高端冰箱，在欧洲、澳洲、美国、南非等地全区域销售，受到了消费者的认可。

品牌价值越高，抗风险能力越强。走品牌出海之路，建立更有韧性和辨识度的品牌，成为越来越多企业的选择。今年3月，海信国际营销公司副总裁刘斌首次公开海信高端出海“三板斧”：高端产品布局方面，海信高端画质旗舰产品ULED电视将实现高端销售额同比增长40%以上，海信激光电视海外销量冲击翻番增长；技术研发方面，将在美国日本建立全新的家电研发中心实现产销研紧密协同；自主品牌建设方面，将在全球布局近百家高端品牌旗舰店，充分利用与消费者沟通的每一个触点，真正在世界叫响中国高端制造。

面对全新竞争环境，海信提前布局B2B产业并开拓海外市场，在国际市场上快速提升品牌影响力。今年以来，海信南非公司将产品出口至欧洲；中欧陆海快线海信专列开通；与广州港海丰等战略合作……海信通过多种方式打造更为高效、便捷、经济的全球供应链，进一步提升产业链配置效率支撑品牌全球化。

2022年卡塔尔世界杯将在11月举行，海信作为官方赞助商将有望借助世界杯收获全球品牌影响力的持续提升。

(责编：董童、李源)