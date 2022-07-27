我叫田丽，是西南大学经济管理学院党委副书记，主管研究生就业工作5年。我经常工作在一线，和学生们直接沟通，帮助他们找到合适工作。

虽然已是暑假，我的工作却没有停下来，尤其挂念那些还没落实工作的同学。

这几年，我一直探索如何对学生职业生涯规划进行全程式辅导，根据不同年级特点因材施教。从研究生一年级开始，工作重点在于帮助学生找准方向。入学教育时，我们邀请专家对新生进行自我认知、学业规划、职业生涯规划等教育，组织毕业年级学生开展就业和考博分类交流，帮助一年级学生明确发展方向。我常和学生聊天谈心，引导他们找准定位，根据他们的特点建立台账。除少部分学生准备读博、投身学术外，大部分学生准备毕业后参加工作。

一些刚读研的学生缺乏就业意识，我在这方面有意识地加强引导，让他们提早准备，摸清就业单位的需求。比如，我会根据往年学生就业单位的分布情况，找来一些单位的招聘启事，和学生们对照分析，让他们补齐短板。有些岗位需要有实习经历，我会提醒他们早去实习。

研究生二年级时重点在提高能力。找工作时，好的简历和自我介绍必不可少。我们举办职场招聘大赛，提高学生的面试水平。我和200多名同学谈话，“一对一”辅导，帮助他们修改完善个人简历。

我也曾当过学校职工招聘面试考官，很多考生自我介绍时千篇一律，让人难以留下印象。但有名学生用3个关键词介绍自己，还简单讲了一个自身的故事，让我眼前一亮。我觉得这种方式比较好，也推荐给同学们使用。

用人单位不同，要求也不同，比如公务员和民营企业，风格差别较大。我告诉同学们，不能一张简历投到底，而要有的放矢，针对不同用人单位的需求，准备不同版本的简历和自我介绍。

到了毕业年级，重点在选择。我们学院的学生找工作并不难，难点在找到合适工作。近年来，由于高校毕业生人数众多，竞争越发激烈。但一些学生仍然根据往年预期找工作，甚至好高骛远。我会有针对性地引导他们理性调整就业预期，转变就业观念，同时我也会跟踪学生的求职过程，耐心解答他们的问题。

近年来，学院研究生就业取得不错成绩，我感到很欣慰。尽管学生比较多，工作量大，但无论花多长时间，只要能帮助同学们找到合适工作，就是值得的，对他们的帮助也让我很有成就感，倍感充实。

（本报记者刘新吾采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年07月27日 13 版）

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