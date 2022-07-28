本报记者 丁怡婷

能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题。2014年，习近平总书记创造性提出了“四个革命、一个合作”能源安全新战略，为我国新时代能源发展提供了根本遵循，擘画了中国能源改革发展的宏伟蓝图。7月27日，在国新办举行的新闻发布会上，国家能源局有关负责人介绍了“加快建设能源强国 全力保障能源安全”有关情况。

能源自主保障能力保持在80%以上，人均用电量增长至近6000千瓦时

国家能源局局长章建华介绍，从能源消费看，2014年以来，我国能源利用效率不断提升。单位国内生产总值能耗累计降低20%，以年均约2.9%的能源消费增长支撑了年均6.2%的国民经济增长。

能源消费结构显著优化。煤炭消费比重从2014年的65.8%下降到2021年的56%，年均下降1.4个百分点，是历史上下降最快的时期。清洁能源消费比重同期从16.9%上升到25.5%，在能源消费增量中的份额超过60%。

能源领域污染防治成效显著。全国超低排放煤电机组超过10亿千瓦。北方地区清洁取暖率达到73.6%，替代散煤1.5亿吨以上。我国建成全球最大的充换电网络，累计建成充电设施391.8万台。

从能源供应看，供给能力和质量显著提升。2014年以来，我国能源自主保障能力保持在80%以上。全口径发电装机容量超过24亿千瓦，人均用电量从4000千瓦时增长至近6000千瓦时，超过英国、意大利，接近德国、法国等国家。建成33条交直流特高压线路，“西电东送”规模超过2.9亿千瓦。

与此同时，可再生能源不断发展壮大，发电装机历史性突破11亿千瓦，占总装机的比重达45.8%。油气总产量由2014年的3.15亿吨油当量增长至2021年的3.65亿吨油当量。2021年，原油产量实现连续3年回升，天然气产量实现连续5年增产超过100亿立方米。

新能源产业全球领先，大型风电光伏基地第一批项目已全面开工

当前，应对气候变化已经成为全球普遍共识，新能源也成为各国竞相角逐、争相投入的重点领域。国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军介绍，近年来，不论是装机规模、技术水平，还是产业链能力，我国新能源产业已经达到全球领先水平。今年上半年，光伏海外市场需求持续旺盛，实现量价齐升。我国光伏组件出口量达到78.6吉瓦，同比增长74.3%，光伏产品出口总额达到约259亿美元，同比增长113.1%。

我国正加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，目前已建立加快可再生能源发展协调工作机制、项目接网工程纳归审批绿色通道，推动项目“能开尽开”“能并尽并”；在不触碰生态红线、不占用耕地的前提下，会同相关部门进一步强化要素保障，加快落实大基地项目用地、环评、金融等支持政策。截至目前，大型风电光伏基地第一批项目已全面开工建设，第二批项目清单也已印发，正在抓紧开展前期工作。

新能源的大规模高比例开发利用，离不开新型储能的发展。“传统电力系统的电力不可储存，需要瞬时平衡。风电、光伏大范围接入以后，由于不稳定，系统会产生很多不确定性，这时新型储能就会发挥作用。”国家能源局电力司司长何洋说，当前新型储能技术在提高效率、降低成本、延长寿命、提高安全性等方面都取得了长足进步。截至2021年底，全国新型储能累计装机超过400万千瓦，增长速度很快。

何洋介绍，下一步推动新型储能发展还将做好四方面工作：一是继续推动新型储能的试点和示范，带动新型储能的技术、商业模式和体制机制创新。二是针对不同应用场景，会同有关部门研究新型储能成本的疏导机制。三是指导各地做好新型储能的专项规划研究，指导各地因地制宜、多元化发展储能。四是利用好新型储能的大数据平台，加强信息交流和经验分享，促进整个新型储能行业的高质量发展。

上半年能源重大项目投资同比增长15.9%，下半年能源消费预计保持增长态势

今年以来，受国际局势变化等因素影响，全球能源供应偏紧。上半年我国能源生产情况如何，怎么看待下半年的能源供需形势？

国家能源局发展规划司司长李福龙介绍，能源行业多措并举提升能源供给能力，有力有效支撑经济社会发展。上半年能源重大项目投资同比增长15.9%。今年已经具备开工条件的能源重大项目中，非化石能源投资占87%左右。同时，煤电企业全力保障电力供应，到今年6月底，全国统调电厂电煤的库存超过1.7亿吨，同比增长51.7%；油气生产稳定增长，上半年规模以上工业原油产量、天然气产量同比分别增长4%、4.9%；水电、风电、太阳能发电量增长较快，同比分别增长20.3%、7.8%和13.5%。

章建华说，2018年加快天然气产供储销体系建设以来，我国储气规模快速提升，3年多时间实现了翻番。目前地下储气库注气进度执行良好，采暖季前可以确保实现应储尽储、满库运行。在国际合作方面，还将持续加强与有关能源生产国、消费国及有关方面的协调，努力保障东北、西北、西南、海上四大油气进口通道的安全稳定运行。

“下半年，随着稳增长各项措施的落地见效，预计我国的能源消费仍将保持增长态势，增长速度和上半年相比会有所加快。进入冬季取暖期以后，电力、煤炭、天然气的需求还会进一步增加。”李福龙说，11月以后，还要紧接着迎峰度冬，能源行业已经提前制定和实施相关的保障预案，确保下半年的能源供应稳定。

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 02 版）

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