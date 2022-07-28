吕中正

消博会的举办有效联通了国内国际两个市场，既有助于全球消费品对接中国市场，又为中国消费品走向全球提供了平台，在促进国内国际双循环上发挥了重要作用

7月25日，第二届中国国际消费品博览会在海南省海口市开幕。这是一次以消费精品为主题的国家级展会，汇聚了国际国内优质消费品资源。

相比上届，本届消博会参展参会热情更高、国际化程度更高、展期活动也更多，这也更加凸显其消费精品展示交易平台的作用。

消博会的举办，有助于全球消费品对接中国市场。去年，我国社会消费品零售总额达到44万亿元，消费品进口额达到了1.7万亿元，今年上半年消费品进口额达到1万亿元。超大规模市场，吸引世界各地的商家纷至沓来。本届消博会国际展区面积达8万平方米，占参展面积总数的80%，共有1000多家境外企业带来1600多个品牌参展，充分显示了全球商家对中国市场的青睐。

消博会的举办，为中国产品开拓国际市场提供新的平台。本届消博会上首设了国货精品馆，帮助不少国货精品集中亮相。国内展区里，共有1200多个品牌的消费精品参展，包括科技产品、绿色家电、生物医药等领域。通过消博会，国内优质产品走向世界，又多了一个重要渠道。

消博会的举办，为消费持续恢复提供了重要助力。今年上半年，我国最终消费支出拉动经济增长0.8个百分点。下半年，消费潜力还有待于进一步释放。从供给侧来说，本届消博会有600多个全球新品首发首秀，既展现了消费创新的活力，更有利于增加国内中高端消费产品的有效供给，无疑将进一步拉动消费。同时，消博会也为国内外消费品行业提供了交流平台，这将有助于进一步改善供给质量，形成新的消费潮流。

可以说，消博会的举办有效联通了国际国内两个市场，既有助于全球消费品对接中国市场，又为中国消费品走向全球提供了平台，在促进国内国际双循环上发挥了重要作用，将进一步释放消费潜力，助力经济增长。

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 13 版）

(责编：袁勃、牛镛)