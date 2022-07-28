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多措并举促进餐饮业回暖恢复（点睛）

杨  柳
2022年07月28日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　当前，国内疫情多发散发，部分地区餐饮堂食乃至外卖阶段性停摆，给行业带来重大挑战。从近两月的情况看，随着居民外出消费逐步增多，餐饮等服务消费明显改善，降幅明显收窄。建议从3个方面发力，推动餐饮业持续发展。

　　用足纾困政策，凝聚发展动力。为促进餐饮等困难行业恢复发展，近期国家密集出台了一系列纾困政策。商务部等11个部门联合印发《关于抓好促进餐饮业恢复发展扶持政策贯彻落实工作的通知》，从加快出台相关补贴措施、落实好社会保险助企纾困政策、拓宽企业融资渠道、增强融资担保增信功能、发挥好商业保险支撑作用、支持老年助餐消费等6个方面扶持餐饮业复苏，为餐饮业发展注入了新的动力。餐饮业要争取用足各项纾困措施，缓解企业现金流短缺问题。

　　用好自身优势，激发发展活力。餐饮业要立足自身优势，继续在市场保供、技术创新等方面下功夫，快速适应到店堂食和外送外卖协调融合的趋势，做好产品研发和生产销售，抓住市场新机遇，满足消费新需求。通过修炼内功、积极自救，在内部管理、产品创新、智能化发展等方面不断探索。在自身条件允许的情况下，也可考虑销售“预制菜”产品，发挥“预制菜”前端连接着农业生产、后端连接着消费市场的优势，促进一、二、三产业融合发展。

　　用活社会力量，形成发展合力。目前，随着各地疫情防控形势的好转，往昔餐饮业的繁荣正在逐步回归。各地政府在财政允许范围内，可通过地方性消费补贴，进一步释放消费潜力；相关协会也可联合相关部门举办多种美食节、购物节等活动，进一步带动消费人气。

　　相信通过政府纾困扶持、协会积极引导、企业创新发展，餐饮“烟火气”将持续回归，迎来更好的发展局面。

　　（作者为中国烹饪协会会长，本报记者林丽鹂采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2022年07月28日 13 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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