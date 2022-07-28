本报记者 胡婧怡

走进辽宁省盘锦市精细化工中试基地的一处车间，一个微缩版的化工厂呈现在眼前。

“就是在这里，我们实现了从实验室到规模生产、销售额从1000万元到1亿元的跨越。”盘锦研峰科技有限公司董事长毕志强感慨。2018年，毕志强和团队从北京带着科研成果，“拎包入驻”中试基地，在两年内完成了4个成果的中试。如今，团队在盘锦投资建设了自己的生产基地，预计今年年底前投产，生产的新材料等产品年产值将达2亿元。

“中试阶段，环保、安全等方面的要求一点也不比产业化阶段低。当时我们的产品还处于实验室阶段，根本没钱做基础设施建设。可市场瞬息万变，新产品是等不起的。”毕志强说，中试基地提供的正是他们这些初创科技型企业最需要的。

在硬件方面，中试基地提供了精细化工所需的土建、污水处理等配套基础设施；在软件方面，则提供了资质办理、人才招聘等便捷化服务，大大降低了科技型企业的成本，加速科研成果转化落地。

产业提档升级，必须依靠创新。为推动创新成果转化为产业项目，2017年，盘锦市与中科院大连化学物理研究所合作，各出资50%筹建中科院大连化物所盘锦产业技术研究院（辽宁精细化工产业技术发展有限公司），作为中试基地的运营主体，以企业形式对中试基地进行市场化运作，进一步提升基地的高端化、专业化能力。

“政府投资厂房建设，研究院负责中试基地的运营、管理和服务，科学家提供技术支持，企业投入中试设备。”中科院大连化物所盘锦产业技术研究院院长张建国说，“实验室产出的技术众多，直接产业化的风险很高。在中试基地的平台上，我们会把企业需要科学家解决的问题筛选出来，把实验室里能解决关键技术问题、引领产业发展的技术筛选出来，进行中试熟化，形成成熟成果，这样产业化的风险大大降低，成果转化也更加高效。”

由于中试装置多为定制，高校的中试实验室资源较为紧张，企业在内部做中试也需要进行许多配套改造。“中试基地可以通过公共部分共建共享，增加资源通用量，有效提高利用率。”张建国说，今年，中试基地将加快通用模块装置建设，完善高标准中试车间及配套设施，建设人工智能控制室及园区智慧化管理系统，不断提升中试基地的承载能力。计划到今年末，建成高标准中试车间23栋。

截至目前，盘锦精细化工中试基地规划了催化剂、医药中间体、电子化学品、高分子材料、新能源材料等5个重点领域，已有6个项目中试并实现成果产业化，5个中试项目正在实施，15个中试项目正在洽谈。“中试基地的建设与发展，为吸引更多人才与项目到盘锦提供了助力，同时将加速产业集聚，促进石化产业转型升级。”盘锦市科技局副局长刘云说。

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 13 版）

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