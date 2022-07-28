青岛啤酒品牌价值达2182.25亿元
品牌与时代偕行，价值于创造中彰显。
7月26日，由世界品牌实验室(World Brand Lab)主办的(第十九届)“世界品牌大会”在北京举行，会上发布了2022年《中国500最具价值品牌》榜单，青岛啤酒以2182.25亿元的品牌价值首次突破两千亿元，连续19年蝉联中国啤酒行业首位。
与此同时，青岛啤酒公司旗下的崂山啤酒、汉斯啤酒、青岛啤酒博物馆、王子以及TSINGTAO1903青岛啤酒吧分别以530.85亿元、312.05亿元、289.29亿元、45.85亿元、40.25亿元同时上榜，这是TSINGTAO1903青岛啤酒吧首次登榜。青岛啤酒及子品牌累计品牌价值超3400亿元。
《中国500最具价值品牌》已连续发布十九年，由品牌价值研究机构世界品牌实验室(World Brand Lab)采用“收益现值法”，基于财务数据、品牌强度和消费者行为分析进行测评。
此次榜单，共有69个中国品牌的价值超1000亿元，青岛啤酒品牌价值更是首次突破2000亿元，与茅台、五粮液位列食品饮料行业前三。
近年来，青岛啤酒在行业内建立了“基于数字化端到端解码的魅力感知质量管理模式”，通过推出一世传奇、百年之旅、白啤、黑啤、纯生、原浆、皮尔森、IPA等各品类啤酒，不断满足消费者多元化、个性化、高端化需求。TINGSING1903青岛啤酒吧布局200多家，青岛啤酒·时光海岸精酿啤酒花园惊艳亮相，遍布全国的“青岛啤酒啤酒节”、精彩纷呈的体育音乐营销活动……为消费者打造“超预期”的沉浸式品牌体验。
青岛啤酒以科技创新为引领，实现了产品、研发、生产、物流、营销、绿色发展以及企业战略、文化等全方位系统性创新品牌系列创新。含“新”量足提高了企业高质量发展的“含金量”，2021年青岛啤酒在经营业绩连创历史纪录的基础上再攀历史高峰，实现营业收入人民币301.7亿元，同比增长8.7%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币31.6亿元，同比增长43.3%。营收、净利再次双创历史新高。2022年一季度实现开门红，营收、净利再创纪录。
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