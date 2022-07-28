人民网北京7月28日电 （记者栗翘楚）7月27日，安永在第二届中国国际消费品博览会上发布《未来消费者指数》报告（以下简称《报告》）。《报告》显示，在诸多不确定因素影响下，全球消费者的消费行为更加审慎，性价比重新成为首要关注点，而中国消费者对经济前景的预期更加乐观。中国消费者将可持续性置于消费决策首位，可持续发展理念已经深入价值观。在无处不在的数字化生活中，消费者更加热衷于探索新的数字化行为。

安永大中华区零售与消费品行业主管合伙人郑铭驹表示：“全球消费者越来越关注财务状况，储蓄意愿增加，消费行为倾向于优先考虑价格。究其原因，成本的不断上升和消费者面对疫情不确定性更加谨慎的态度使得他们在不牺牲质量、体验或目标的情况下优先考虑价值。我们注意到，中国受访者对未来生活持更加积极的态度，反映出中国消费者对经济前景的预期更加乐观。尽管短期内消费承压，随着疫情总体防控持续向好，稳增长促消费的政策持续推进，我们预期消费也将逐步复苏并实现合理增长。消费仍是经济发展的坚实支撑。”

《报告》指出，新生代消费群体已在积极接触新兴技术和新体验。从日常采购和娱乐服务（45%）到财务、客户服务和专业服务（26%），中国消费者的选择均高于全球。

安永审计服务合伙人张阿潇表示：“中国数字经济蓬勃发展，已多年稳居世界前列，因此中国的消费群体得以更深入、更广泛地参与其中，他们对数字化行为具有高度认同，更热衷于探索新兴数字体验。中国消费者不仅是数字消费的体验者，他们行为和偏好或将主导未来数字化消费的发展趋势，引领消费新潮流，线上服务也因此拥有极为广阔的市场。企业应充分把握数字化机遇，积极探索数字化消费新场景、开辟数字化产业新赛道。”

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