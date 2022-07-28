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银保监会：一季度保险消费投诉26545件 人身险占六成

2022年07月28日09:13 | 来源：人民网
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人民网北京7月28日电 （记者罗知之）近日，银保监会消费者权益保护局发布了《关于2022年第一季度保险消费投诉情况的通报》（以下简称《通报》）。《通报》指出，银保监会及其派出机构第一季度共接收并转送涉及保险公司的保险消费投诉26545件。其中涉及财产保险公司9373件，占投诉总量的35.31%；人身保险公司17172件，占投诉总量的64.69%。

《通报》指出，2022年第一季度，财产保险公司亿元保费投诉量中位数为4.11件/亿元，万张保单投诉量中位数为0.43件/万张；人身保险公司亿元保费投诉量中位数为1.20件/亿元，万张保单投诉量中位数为0.23件/万张，万人次投诉量中位数为0.08件/万人次。

《通报》显示，财产保险公司涉及理赔纠纷投诉6958件，占财产保险公司投诉总量的74.23%；销售纠纷投诉830件，占比8.86%。财产保险公司涉及机动车辆保险纠纷投诉5729件，占财产保险公司投诉总量的61.12%；保证保险纠纷投诉816件，占比8.71%。

《通报》指出，人身保险公司涉及销售纠纷投诉8244件，占人身保险公司投诉总量的48.01%；退保纠纷4729件，占比27.54%。人身保险公司涉及普通人寿保险纠纷投诉7301件，占人身保险公司投诉总量的42.52%；疾病保险纠纷投诉3928件，占比22.87%。

(责编：罗知之、吕骞)

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