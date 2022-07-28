范恒山

“十四五”时期经济社会发展要以推动高质量发展为主题，这是以习近平同志为核心的党中央根据我国发展阶段、发展环境、发展条件变化作出的科学判断。以推动高质量发展为主题，必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，以深化供给侧结构性改革为主线，坚持质量第一、效益优先，切实转变发展方式，推动经济发展尽快实现质量变革、效率变革、动力变革，使发展成果更好惠及全体人民，不断实现人民对美好生活的向往。

加快发展现代产业体系。构建现代产业体系是高质量发展的重要基础。要着眼于构建新发展格局，推动大数据和实体经济深度融合，培育壮大战略性新兴产业，加快发展现代产业体系。发展新一代信息技术产业、新能源智能网联汽车产业、医药健康产业、绿色智慧能源产业，培育一批拥有核心技术的龙头企业，打造若干具有国际竞争力的先进制造产业集群；聚焦类脑芯片、量子科学、智能机器人、前沿材料等若干影响未来发展的产业，配套强化科研机构和创新资源支撑，努力抢占未来产业发展的制高点。以服务制造业高质量发展为导向，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸；大力发展供应链金融、普惠金融，推动科技服务业与创新链和产业链协同联动，促进智能制造系统解决方案、流程再造等新型专业化服务机构发展；以提升便利度和适宜性为导向，推动生活性服务业向高品质攀升、向多样化拓展；强化各类服务业与数字技术的融合创新，大力推动数字新业态新模式发展和场景运用，做大做强一批数字化服务旗舰企业。

持续优化生态环境。绿色发展是高质量发展的内在要求。要践行绿水青山就是金山银山理念，加大产业、交通、能源结构的调整力度和城市建设等的管控力度，推动大气质量进一步改善；坚持源头严防、过程严管、后果严惩，统筹推进水污染防治和水生态保护；多途径治理与防控农用地土壤和建设用地土壤污染，持续改善土壤环境质量，促进生态系统质量整体改善和稳定向好。以实现碳达峰、碳中和为抓手全面推进产业发展绿色转型，强化科技支撑，推进汽车制造、生物医药、电子设备制造等重点行业绿色提升，培育壮大特色农业、乡村旅游业、康养业等生态产业，积极开拓新能源、新材料、绿色环保、绿色建筑等产业，不断壮大绿色经济。健全生态产品价值实现机制和横向生态补偿机制，完善污染治理激励与约束体系，全方位强化生态文明制度保障。

扎实推动共同富裕。共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征。在高质量发展中促进共同富裕是新时代新阶段的重要任务，必须统筹做好就业、收入分配、乡村振兴等各方面工作。坚持就业优先政策，健全就业促进机制、扩大就业容量、提高就业水平，特别是保障好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业；完善企业用工守信激励与失信惩戒机制，维护劳动关系和谐稳定。坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的基本分配制度，提高劳动报酬在初次分配中的比重，加强对高收入的规范和调节，依法保护合法收入，合理调节过高收入，鼓励高收入人群和企业更多回报社会；健全多层次社会保障体系，按照覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的原则，重点推进城乡基本公共服务均等化。着力促进乡村振兴，对城乡基础设施建设、产业结构调整、生态环境保护、基本公共服务提升、精神文明创建、空间品质打造等重要领域进行一体部署、协同推进；破除城乡二元经济体制，实现城乡要素平等交换、双向流动，保障农村居民与城市居民享有平等权利和发展机会；积极推动骨干企业和专业人才到乡村兴业创业，大力发展乡村特色产业。

加快建设全国统一大市场。高质量发展有赖于畅通生产、分配、流通、消费各环节，必须加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场。一是着力建设高标准市场体系，全面打破各种形式的体制机制障碍和市场分割，促进商品要素资源在更大范围畅通流动。二是加快社会信用体系建设，推动形成规范严谨的市场活动契约关系，强化失信惩戒机制，依法严厉打击欺诈行为。三是全面激发市场主体活力，依法平等保护各类市场主体产权，让一切劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发，让一切创造社会财富的源泉充分涌流。围绕打造市场化法治化国际化营商环境，持续推进“放管服”改革，为投资经营者提供及时、便利、稳定和周到的服务。深入推进实施公平竞争政策，全面落实公平竞争审查制度，确保机会平等、公平进入、有序竞争，促进社会主义市场经济高效运行。

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 11 版）

(责编：赵竹青、陈键)