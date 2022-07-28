崔友平

今年4月29日召开的中共中央政治局会议要求，扎实稳住经济，努力实现全年经济社会发展预期目标。扎实稳住经济，应从供需两方面着手，既进一步深化供给侧结构性改革，提高我国供给体系质量和效率；又采取有力有效措施全力扩大国内需求，夯实经济稳定运行的内需基础。

党的十九大对我国社会主要矛盾作出重大判断，提出我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。社会主要矛盾的变化，要求我们把推进供给侧结构性改革作为做好经济工作的主线，努力提升我国供给体系质量和效率，使供给能力更好满足人民群众日益增长、不断升级、个性化的物质、文化和生态环境需求。当前，应对经济下行压力，释放经济发展潜力，必须进一步深化供给侧结构性改革。加大减税降费力度，对受疫情严重冲击的行业、中小微企业和个体工商户实施一揽子纾困帮扶政策，下大力气解决中小微企业融资难题，扎实稳住市场主体。增强国内初级产品生产、储备和循环利用能力，既从国内生产端增强初级产品的有效供给保障能力，又利用国际期货市场，相机增加需要进口的大宗商品储备，同时加快构建废弃物循环利用体系，提高资源使用效率。加强关键核心技术攻关，打好关键核心技术攻坚战，把发展数字经济的自主权牢牢掌握在自己手中。建立全国统一大市场，加快形成内外联通、安全高效的物流网络，确保交通物流畅通，确保重点产业链供应链、关键基础设施正常运转。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。抓好农业生产，把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置，为国家发展稳定奠定坚实基础。

在进一步深化供给侧结构性改革的同时，也要认识到有效需求不足是制约当前和未来我国经济增长的重要因素，必须进一步扩大内需。要发挥有效投资的关键作用，特别是加大基础设施投资力度，突破基础设施发展不平衡对我国经济发展的制约。要强化土地、用能、环评等保障，全面加强基础设施建设；优化基础设施布局、结构、功能和发展模式，构建现代化基础设施体系。进一步释放消费潜力、促进消费持续恢复，采取有效措施扩大消费需求，合理引导城镇居民消费预期；进一步拓展农村消费市场，释放亿万农民的消费需求和潜力。进一步扩大高水平对外开放，坚持以质取胜，调整出口商品结构，积极培育在国际市场有竞争力的名牌商品；稳定传统出口市场，同时进一步推进出口市场多元化，实现出口方式多样化；进一步完善贸易管理体制机制，稳住外贸外资基本盘。加大宏观政策调节力度，继续实施积极的财政政策，保证财政支出强度，加快支出进度，继续减税降费，促进财政政策提质增效；继续实施稳健的货币政策，营造良好的货币金融环境，夯实稳经济基础。

（作者单位：中央党史和文献研究院）

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 11 版）

(责编：赵竹青、陈键)