本报记者 张艺开

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大庆师范学院对家庭困难毕业生开展精准帮扶，促进顺利就业创业：建立台账，动态管理，有针对性地推荐招聘信息；为困难学生制定职业规划，开展基地实习或订单培养；匹配就业包保教师，为有志于创业的困难毕业生提供相关指导与支持……通过一系列举措，精心帮助困难毕业生实现就业。

“同学，工作有着落了吗？”“考研的话，有两手准备吗？”“想去什么地方就业？需不需要老师给你推荐？”

电话处于免提状态，键盘噼啪作响。一上午，唐莉将学院中未就业困难大学生的电话打了一遍，更新记录就业意愿及情况。和学生打电话，唐莉的语气亲切温柔，“帮助他们的同时，尽量不增加他们的焦虑。”

“我校的家庭困难大学生比例较高，接近三成，他们的就业意愿其实更强。”大庆师范学院副校长张平介绍，学校已形成校级领导、二级学院党政领导、辅导员、教师四级联动、逐级细分的保就业责任体系。作为大庆师范学院数学科学学院党总支书记，唐莉为本学院百余名毕业生提供就业咨询，“最近半年，我的手机成求职热线了。”唐莉说。

近日，记者走进大庆师范学院，实地探访老师们如何帮助困难大学生就业创业。

建立台账精准对接

唐莉打开电脑上的两份表格：一份是毕业生就业台账，上面有未就业学生的个人信息，包括求职地区、感兴趣的行业和岗位等内容。一份是用人单位岗位需求台账，企业的招聘岗位、用人需求、薪资待遇等基本情况一目了然。

“我们要求各院系做到两本台账清，岗位对接准。”张平介绍，学校专门出台就业奖励办法，激励二级学院还有教师全员做好就业工作。

“群里推送的招聘信息，大家都看看。”手机里，未就业的学生们已被拉进微信小群。唐莉群发信息的同时，还时不时“点对点”私信其中几名脱贫家庭学生，“这几个学校完全符合你的意愿，我打电话问了，名额不少、待遇不错，赶紧报名试试。”

据学校的要求，各学院会为每位毕业生精准匹配10条以上的招聘信息。“对于脱贫家庭、零就业家庭的孩子们，老师们会进行标注，动态管理，对尚未就业的密集开展信息推送和就业帮扶。”招生就业处处长张涛说，学校精准落实各类针对困难学生的就业帮扶政策。今年，学校申请为301名符合条件的家庭困难毕业生，每人发放1000元一次性求职创业补贴，做到应补尽补。

有了充足的岗位信息，还需要打造好简历这块就业的“敲门砖”。在招生就业处门前，“简历门诊”的立式海报引人注目。原来，学校每年抽调就业指导教师组成服务小组，公布邮箱，学生可以投递自己的简历，请老师们帮忙修改。美术与设计学院党总支副书记孙琦是小组的一员，“收到简历，我们一般会致电学生，了解其技能优势和岗位需求，帮助他们更好完善简历。”孙琦说。

访企拓岗打造基地

“别着急，好事多磨，咱们总有办法的。”采访中，唐莉接起一通电话。一名脱贫家庭毕业生今年考研失败后，参加了很多面试，一直没有收到心仪企业的录用通知，看到不少同学通过学校的“实习就业基地”实现就业，便也想试试。

“想做老师？想去什么地方呢？”记下就业意愿后，唐莉随即在名册中选择了学校的“实习就业基地”之一——福建某地的人才服务中心，将学生简历转发过去，“中心会推荐他在当地学校做实习教师。按照以往的经验，半年后，他通过双选直接留岗就业的概率很大。”

这是学校建设“实习就业基地”的初衷，通过加强校企、校地合作，共建实习基地、就业基地、产业学院，打通“实习—实践—就业”通道，实现学生实习和就业的有效衔接。

“我们要求，每个二级学院每年必须至少新建两家就业实习基地。”张平说。如何做到？这些招聘信息和实习就业基地背后，是老师们的一通通电话、一次次访问。

“得知去年有几个毕业生在贵公司就业了，想看看能否深度合作，建一个实习就业基地？”化学工程学院党总支副书记徐宏书是“访企拓岗”的老手。他详细询问了公司经营状况、工作环境，最后说道：“下个月约个时间，我们上门拜访。”

电脑上搜着交通线路，笔头上写着访企日程，徐宏书正策划着下个月长三角地区的“访企拓岗”活动。“各院系的老师们年年都要到外地拜访就业单位。”徐宏书介绍，今年暑假，全校将密集开展“访企拓岗”活动，要将企业的需求和学生技能进行匹配，“进厂房车间、看生产线、问企业需求，还要定期询问企业意见，进行课程、实验、实训的修改完善。”

学校要求，今年3月到8月，每位校级领导要访问10家以上的用人单位，每个二级学院要至少访问20家用人单位。

如何更好对接校企需求？在生物工程学院，辅导员苏斯朗杰刚刚参加完一场“拓岗人才需求对接视频洽谈会”。“我们和一些企业共建‘行业订单班’。这要求我们定期开会，跟踪企业新的技能需求，整合对毕业生的反馈意见，优化课程，做强优势，补齐短板。”苏斯朗杰说，对于困难学生，老师们会尽早为其制定职业规划，开展基地实习或订单培养。

仅在5月份，学校各二级学院开展这样的线上线下洽谈会20多次。“学校和用人单位密切联系，建立起常态化的师范生培养沟通机制和反馈机制，同时开拓更多领域、更深层次的合作空间。”大庆师范学院校长乔志和介绍。

包保服务促进创业

工作16年，孙琦每天坚持记工作日志，10多本工作日志，记下近3000多页事无巨细的内容。其中有这么几页，是关于赵镇利创业的申请表、计划书。

在大庆师范学院，每名应届毕业生都有自己的就业包保教师。“每位包保教师每年负责6名左右毕业生，及时掌握学生们的思想和就业意向，动员学生及早就业，或是先就业后择业。”张平介绍，大部分学院的毕业论文指导老师、实习指导老师和就业包保老师统一为一人，便于从大四开始为学生提供全方位的服务。

孙琦就是赵镇利的就业包保老师。“我家里条件比较差，想靠手艺早点赚钱，但感觉技术不够成熟。”刚上大二的赵镇利就有了创业的念头，于是找到孙琦寻求帮助。

“学校筹办了一个孵化园，一些企业和学校合建了工作室，要不先去实习长长见识？”孙琦推荐赵镇利到学校创业孵化园边干边学。

赵镇利到得最早、走得最晚，跟着设计公司的师傅进小区、看房间，进行量房设计，在实践中熟练掌握了建模渲染技术，“在校内就能实习，效率高了不少，技能也大大提升了！”

水平进步飞快，工作量也随之增加，赵镇利急需一处可以办公的工作室，“但当时利润十分不稳定，根本付不起租金。”于是，大四的他又找到了孙琦。“孙老师帮忙改材料、跑流程，最后在学校大学生创新创业训练中心帮我申请了一处屋子。自己的第一家公司，想不到就这么成了！”如今，赵镇利已经回到老家山东，创办了两家装修设计公司，忆起当初，依然满心感谢。

银饰工作室、油陶工作室、纸绒花工作室……如今的大学生创新创业训练中心内，各式创业团队及校企合作工作室已入驻满员。自2016年中心成立以来，已带动上百名学生参与创业，提升实践技能。对困难学生，入驻门槛会适当放宽。

每一届学生毕业，便是下一届学生就业工作的开始。6月末，各学院纷纷召开实习就业动员会。大学生职业素质拓展训练营、“星火计划”就业能力在线培训班、职业生涯规划设计大赛、简历制作大赛、模拟面试大赛……张涛介绍，“课程、比赛、指导，各种就业活动与服务不间断，为的就是让同学们有个好去向，顺利迈出校园，走向工作岗位。”

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 14 版）

(责编：赵竹青、陈键)