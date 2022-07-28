本报记者 马 原

家住浙江杭州深蓝广场小区的徐阿姨退休后患上了高血压，以前隔两周就得去社区医院，半年前智云健康小站落户该小区后，徐阿姨的健康管理有了新变化。提起健康小站，徐阿姨乐呵呵地说，“测个血压血糖不用去医院排队了，小站在家门口，3分钟就到，有个头疼脑热的还能在线问医生，方便多了。”

徐阿姨的高血压就是典型的慢性病，即慢性非传染性疾病，需要长久的管理周期。《“健康中国2030”规划纲要》提出“到2030年，实现全人群、全生命周期的慢性病健康管理”的目标。我国中老年人口的慢性病患者群体庞大，在提高公众慢性病防治意识、提升医疗机构诊疗能力的同时，科学、高效、便捷的慢性病管理手段同样值得重视。

以数字技术引领、数字服务探索慢性病管理，智云健康在健康管理上打出一套“组合拳”。

信息技术推动数字健康服务

随着医疗科技的进步，医疗健康领域的数字技术正在蓬勃发展。新兴在线服务持续壮大，数字健康服务加快发展，“互联网+医疗健康”服务水平稳步提升。

智云健康始终坚持自主研发、开放创新，深耕医疗信息技术领域。2020年初，智云健康向武汉火神山医院捐赠“智云医汇”系统+手持一体机的集成体系，在第一时间帮助医院搭建标准化医护工作信息平台，智慧大屏精准显示接入系统的患者健康信息变化，主治医生可实时掌握并多维分析相关数据，远程观察患者状态并提醒患者复诊、随访。依托先进的数字信息技术，“智云医汇”系统帮助医院实现安全、精准、高效管理。截至2022年1月1日，该系统已被全国2300家医院引进采用。

作为“智云医汇”系统首批入驻的医院之一，南京鼓楼医院已使用该系统4年有余，内分泌科主任朱大龙说：“‘智云医汇’系统对慢性病患者的管理非常有帮助，首先数字化、智能化的操作系统能看到全院糖尿病患者的血糖管理情况，提升医生的工作效率，其次血糖管理好之后，患者原来的疾病也能控制得非常好，这样可以缩短患者住院日，也可以节省医疗资源，减少患者的花费。”

数字管理融入患者日常生活

智云健康基于互联网技术，打通了医院、药店，助力慢性病管理。

如何让数字化管理融入患者日常生活，是慢性病管理的重要环节。实现数字化管理不仅需要数字技术的支撑，还需要患者增强管理意识，掌握管理技能和技巧。针对个人慢性病管理，智云健康通过互联网医院搭建数字慢性病管理平台，为用户提供“平台问诊+社群健康管理指导”的多层次健康服务，为慢性病患者实现院外问诊、日常管理等健康服务。

智云健康创始人匡明表示，“线上的治疗方案再完善，也不能保障患者就能严格执行。所以需要我们把线下场景也落实，用线上数字化手段提升效率，用线下服务保证落地，才能为用户提供更有效的服务。”2021年，智云健康推行“健康社区2030”计划，通过健康管理一体机、视频问诊机器人及配套显示器等智能化设备，让社区健康服务站入驻住宅小区，方便慢性病患者不出小区即可进行自助式日常健康管理。

长期用药的慢性病患者，最关心的是购药便捷和用药安全。智云健康为药店提供的“智云问诊”系统，帮助药店提高药事服务能力及管理效率，为慢性病患者提供更专业、合规的24小时药事服务。经营1600多家线下药店的西安怡康医药连锁有限责任公司使用智云问诊系统2年多，其负责人表示：“智云问诊系统不仅提升了药店整体运营效率，也方便了患者。之前复诊患者购买处方药时，通常还需要去线下挂号、就诊，使用智云问诊系统后，患者在药店可以直接扫码，通过智云互联网医院直接线上复诊，开具的电子处方经过药师审核后，就可以买到了。”

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 14 版）

(责编：赵竹青、陈键)