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一名脱贫家庭毕业生的自述——

就业有人帮  求职路宽敞

2022年07月28日09:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　我叫贾鹏，今年毕业于大庆师范学院机电工程学院。点开今年研究生考试成绩的那一刻，我对着屏幕愣了神儿。难道一年的努力，就这样付诸东流了？

　　考研失利，马上就面临就业压力。我开始思考，找什么工作？上哪儿找工作？

　　我的就业包保老师赵亮打来电话询问我的考研成绩，随后安慰道：“我们一起努力，一切都来得及。”那之后，赵亮老师和班级辅导员孙健老师隔三差五给我推送就业招聘会、宣讲会等信息。一些招聘简章上留的电话，他们甚至提前帮我打过，确定是否合适。

　　我开始准备简历。我之前曾通过学校的就业实习基地项目，在一家车企研发部门实习，有一定工作经验。但不知为何，投出的简历都石沉大海。我把简历给赵老师看了看，他找到学校“简历门诊”的老师帮我修改简历。

　　经过老师的整体修改设计，我又按他们的意见反复改了4遍。前后对比，变化很大：整体设计更大方了，核心课程被补充了上去，实习的成果也被凝练地做了总结……

　　重要的面试前，赵老师会为我提供指导，和我做模拟问答。功夫不负有心人，我很快获得两家车企的录用，但仔细一问，工作时间太长、地点太远，让我有些犹豫。我不想放弃心中的“读研梦”，希望边工作边考研，但录用我的两家企业工作强度较大，不利于备考。

　　我向赵老师表达了自己的顾虑。赵老师依然理解我的选择，并向我推荐了学校的教学秘书岗位。这份工作任务量相对较小，提供宿舍，备考时间比较充裕。

　　教学岗位同样需要竞聘。我通过了笔试，在面试前，辅导员孙老师还打来电话，问我有没有正装和领带，告诉我如何调整紧张情绪。经过充分的准备，我已成功竞聘上岗，每天辅助老师们进行管理、协调等事务性工作。

　　晚上回到宿舍时，偶尔能看到夜空中的星辰，我希望自己能够考研成功，也相信我的未来会有美好的“星辰大海”。

　　（本报记者张艺开采访整理）  


　　《 人民日报 》（ 2022年07月28日 14 版）
(责编：赵竹青、陈键)

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