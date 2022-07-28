本报北京7月27日电 （记者赵永新）记者从第二次青藏科考系列学术交流女科学家专题交流会上获悉：第二次青藏科考实施以来，共有1900余位女科研人员参与，约占科考队员总数的32%；其中高级职称以上的女科研人员450余人，18人担任任务和专题负责人。

2017年启动的第二次青藏高原综合科学考察研究（简称“第二次青藏科考”），旨在揭示青藏高原环境变化机理，优化生态安全屏障体系，推动青藏高原可持续发展、推进国家生态文明建设、促进全球生态环境保护。

在交流会上，中科院青藏高原研究所杨晓燕研究员围绕“史前农业跨青藏高原传播”，中科院青藏高原研究所白玲研究员围绕“喜马拉雅山脉深部结构与大地震机理”，中科院青海盐湖研究所王建萍研究员围绕“青藏高原盐湖资源环境变化及控制机制研究”，中科院地理科学与资源研究所卢宏玮研究员围绕“青藏高原微塑料赋存及归趋研究”，北京师范大学地理科学学部程杨副教授围绕“基于综合地理要素的西藏医疗资源地域分异与空间优化”等分别介绍了各自的研究进展和取得的成果。

科技部党组成员、副部长李萌表示，广大女科学家发挥女性在科学研究工作上的独特优势，克服青藏高原极端环境和困难挑战，瞄准科学前沿和国家战略，开展跨学科、跨领域和跨区域考察研究，取得系列阶段性重大成果，以专业和实力诠释不平凡的女性力量，展现了青藏科考女科学家的风采。

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 15 版）

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