近年来，重庆市深刻领悟实施城市更新行动的内涵要义，坚持用好城市体检工具，围绕“建立政策体系、编制规划指引、创新审批机制、实施试点项目”改革创新，奋力书写推动高质量发展、创造高品质生活新篇章。

问题导向底色更浓，城市体检成效明显。2020年至2022年，重庆市连续3年入选全国城市体检样本城市名单，按照住房和城乡建设部“一年一体检、五年一评估”工作部署，重庆市住房和城乡建设委员会始终坚持问题导向、民生导向，构建完善8个维度“65项基本指标+18项特色指标+28项补充指标”体检指标体系，多方式、多渠道深入开展民意征集，形成“一表、三单、一方案”和“1+2+13”城市体检成果。“建机制、强保障、筑体系、扩影响、查病灶、抓应用”六步工作法在全国推广。聚焦成果转化应用，开展城市更新专项体检试点，探索建立“摸家底、纳民意、找问题、促更新、评效果”的城市体检成果运用模式，创新建立“边检边改”工作机制，推动百姓关心关切问题限时解决。

改革创新成色更足，制度根基不断夯实。着力构建“1+2+N”城市更新政策技术体系。“1”是指《重庆市城市更新管理办法》，作为全市实施城市更新行动的制度，重点围绕“转变发展理念、转变发展模式、转变政府职能，改革审批权限、改革审批流程、改革政策制度”，从改革创新中育先机开新局，推动全市城市更新工作健康稳定可持续发展。“2”是指《重庆市中心城区城市更新规划》《重庆市城市更新技术导则》2个技术文件，其中，《重庆市城市更新技术导则》作为全国首部城市更新技术导则，重点指导参与各方规范编制片区策划方案及项目实施方案，为科学推动城市更新工作高质量开展做好技术支撑。“N”是指涉及规划土地、准入审批、产业培育、财政税收等多项城市更新配套政策，正在逐步出台。

示范引领效果更显著，试点成效多点开花。2021年，重庆市渝中区、九龙坡区入选第一批城市更新试点名单。开展试点工作以来，重庆市以政策创新打通制度卡点、工作堵点，研究出台涉及土地出让、消防设计审查、绿地率等方面配套政策，按照“审管分离、事权下放、权责对等”原则，建立以区县政府为主体、以项目实施方案为统领的项目审批流程，将传统的“链条式审批”转变为“平行审批”。有序推进103个市级试点示范项目，项目总投资约1600亿元，其中，前期项目32个，在建项目46个，完工投用项目25个，已累计完成投资368亿元。近期，全市正在组织编制片区策划14个，拟新增项目22个，新增计划投资100亿元，项目接续动力充足，城市更新项目已然成为基础设施投资的“生力军”。同时，创新建立“项目陪伴式服务”“两本台账”“项目动态式管理”等制度，强化项目保障支撑。

共建共享本色更亮，多方协同氛围更浓。强化多方参与，结合城市体检居民满意度调查和设计师、规划师进社区活动，在渝中区、九龙坡区、北碚区共8个街道创新开展“市民医生”试点工作，促进专家咨询制度和公众参与制度常态化、规范化运行。拓宽融资渠道，争取国家开发银行等金融机构长期低息贷款支持，筹建千亿级城市更新基金，推动建立“投融建运”一体化投融资模式。加大宣传力度，召开城市更新新闻发布会、工作部署会、政策宣贯会，帮助各方主体转思路、换频道；结合川渝住博会举办城市更新论坛，发布城市更新机会清单和白皮书，成立城市更新智库联盟，进一步促进各类资源要素互动。

下一步，重庆将继续尊重城市发展规律，坚持系统观念，用好城市哲学、城市美学，着力优化生产、生活、生态功能，全面提升经济品质、人文品质、生态品质、生活品质，不断实现人民对美好生活的向往。

数据来源：重庆市住房和城乡建设委员会

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 15 版）

(责编：赵竹青、陈键)