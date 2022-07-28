本报记者 倪 弋

“真没想到，咱们这么偏远的村庄，在家里就能用手机进行线上调解，不用到法庭就能解决问题，太方便了！”山东省淄博市沂源县张家坡镇村民张某感叹。

前不久，他因一起劳务纠纷，准备起诉邻村的“包工头”商某。接到案件后，沂源县法院东里法庭委托张家坡镇特邀调解室的调解员和商某所在村的村委会沟通，依托在该村设立的“E+智慧法庭”平台（以下简称智慧法庭平台）进行调解。法官线上指导，调解员细致工作，当事人双方达成调解协议，并在线进行了司法确认，纠纷当天解决。

“2020年以来，淄博市中级人民法院陆续在全市的乡镇综治中心、重点村居、重点产业园区等区域，打造集在线调解、调解指导、巡回审判等功能于一体的智慧法庭平台，拓展延伸一站式诉讼服务的‘触角’，将司法服务送到百姓家门口。”淄博市中级人民法院院长梁久军介绍，智慧法庭平台聘请村（居）干部、人民调解员、网格员等兼任便民联络员，群众可在其协助下通过平台自助办理联系法官、法律咨询、网上立案等业务，进行调解、开庭等诉讼活动，并在线接受以案释法等普法服务。

除了让司法服务更加高效便民，智慧法庭平台还发挥着化解基层矛盾纠纷，助力健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系的作用。周村区北郊镇杏元子村曾因棚改拆迁问题，发生各种矛盾。2020年，该村的智慧法庭平台一经设立，就在法官指导下对村民自治章程、村规民约等进行了修改完善，使其更好地规范村务活动、指引村民行为。

村里有了纠纷，村民首先想到找智慧法庭平台解决。对可能引起诉讼的，通过智慧法庭平台联络法官调解。情理法并重化解纠纷，助力实现“小事不出村，矛盾不上交”。前不久，杏元子村一对亲兄弟因祖屋拆迁发生争执，二人谁都不愿让步。村委会通过智慧法庭平台与周村区法院联系，经过法官多次的线上和现场调解，一场本可能在法庭上争得面红耳赤的矛盾，得以通过调解的方式柔性化解，兄弟二人也和好如初。

截至目前，淄博全市已累计建设346个智慧法庭平台。依托平台的辐射、整合、带动作用，今年以来，淄博全市的人民法庭平均办案周期同比缩短10.8天；超过85%的案件以调解、速裁快审等方式结案；一审服判息诉率达89.85%。

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 19 版）

(责编：赵竹青、陈键)