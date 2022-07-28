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交通运输部：上半年我国交通固定资产投资超1.6万亿元

2022年07月28日10:41 | 来源：人民网
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人民网北京7月28日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行7月份例行新闻发布会，介绍上半年交通运输经济运行情况。交通运输部新闻发言人舒驰介绍，总的来看，上半年随着物流保通保畅等各项措施落实到位，交通运输行业主要指标在经历4月份短暂波动后逐步恢复，特别是货运量基本恢复至去年的同期水平，港口外贸集装箱吞吐量保持增长，交通投资、快递业务量总体回归到正常发展轨道。

一是货运量逐步恢复。上半年，完成营业性货运量242.7亿吨，同比下降2.2%，其中6月份降幅进一步收窄、基本恢复至去年同期水平。分方式看，公路货运量持续恢复，完成177亿吨，同比下降4.6%；水路完成41亿吨，同比增长4.5%。

二是客运量低位运行。受新一轮疫情冲击影响，上半年，完成营业性客运量27.6亿人，同比下降37.2%。全国36个中心城市完成客运量206.7亿人，同比下降22.1%。高速公路小客车出行量达到了84.7亿人，同比下降23.2%。

三是港口集装箱吞吐量保持增长。上半年，集装箱吞吐量完成1.4亿标箱，同比增长3%；其中外贸集装箱吞吐量超过8500万标箱，同比增长6.1%。完成港口货物吞吐量75.8亿吨，同比下降0.8%，其中，内贸吞吐量增长0.5%，外贸吞吐量下降3.7%，主要受煤炭、原油、铁矿石等大宗物资进口减少影响。

四是投资继续保持高位运行。上半年，完成交通固定资产投资超过1.6万亿元，同比增长6.7%。其中，公路完成投资12704亿元，同比增长9.7%；水路完成投资739亿元，同比增长4.7%。

(责编：王连香、吕骞)

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