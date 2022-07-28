人民网北京7月28日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行7月份例行新闻发布会，介绍上半年交通运输经济运行情况。交通运输部综合规划司副司长王松波表示，6月底，国务院常务会议提出了“年内再开工一批国家高速公路联通、省际公路瓶颈路段畅通、内河水运通道建设、港口功能提升等工程”的具体要求，交通运输部正按照国务院常务会议要求，督促指导各地交通运输部门加快推进项目建设，进一步扩大交通运输有效投资。

王松波介绍，目前各地上报了一批需要通过协调要素支撑保障、今年可新增开工的公路水运建设项目。如京港澳高速湖北境内与河南衔接路段改扩建工程、上海洋山港小洋山北作业区防波堤工程等。针对各地反映的项目推进过程中存在的困难和问题，交通运输部进行了深入研究、梳理分类，提出了政策建议，积极沟通相关部门，协调加快用地、环评等要件审批进度。

一是公路方面，建设总体形势持续向好。新开工高速公路和普通国省道项目近170个、4800公里，总投资2910亿元。截至6月底，高速公路和普通国省道新改建工程在建规模达到8.7万公里，在建项目超过2000个，总投资约7.3万亿元。具体项目方面，上半年，连接中俄黑河—布拉戈维申斯克公路桥正式通车，G1523宁波至东莞高速公路、G1517莆田至炎陵高速公路、G3011柳园至格尔木高速公路三条国家高速公路连接线全线贯通，青兰高速河北涉县至晋冀界段等路段完成改扩建，国家高速公路网络不断完善，骨干通道服务保障能力进一步提升。川藏铁路配套公路项目全面开工，完成总投资的50%，部分项目已经建成。深中通道、常泰长江大桥、乌尉高速等战略性、标志性重大工程有序实施。此外，张靖皋长江大桥、京台高速齐河至济南段改扩建等重点工程项目全面开工建设。预计下半年还将加快开工一批重点公路项目，持续发挥公路建设对扩大有效投资的重要作用。

二是水运方面，重大工程有序推进。上半年，已建成投运了一批，包括苏州港太仓港区四期工程，钦州港大榄坪南作业区7号、8号泊位自动化改造工程等。加快实施了一批，包括长江干线朝天门至涪陵河段航道整治工程、引江济淮航运工程、西江贵港至梧州3000吨级航道二期工程等。开工建设了一批，包括天津港北航道及相关水域疏浚提升工程、南通港通州湾港区相关码头工程、阳江港海陵湾港区相关通用泊位码头等。同时，大家关注的西部陆海新通道平陆运河工程计划年内开工。上海国际航运中心洋山深水港区小洋山北侧集装箱码头工程等重大工程项目前期工作加快推进，力争尽早开工。

三是综合交通枢纽方面，湖北鄂州国际物流核心枢纽主体工程已建成运营，7月17日正式开航。湖南长沙黄花机场综合客运枢纽工程进度超过30%。杭州亚运会重要交通配套工程杭州西综合客运枢纽基本建成。海南自贸港海口新海港综合交通枢纽工程进度超过75%。

此外，王松波还表示，统筹加大物流枢纽和物流企业的支持力度是保产业链供应链稳定的重要举措之一，对加快构建新发展格局、推动高质量发展具有重要的作用。交通运输部重点开展以下三方面工作：

一是在政策方面，支持国家综合货运枢纽补链强链。近期联合财政部印发《关于支持国家综合货运枢纽补链强链的通知》，聚焦国家综合立体交通网主骨架重要节点，用3年左右时间，集中支持30个左右城市实施国家综合货运枢纽补链强链，服务产业链供应链延伸，践行绿色低碳发展，更好促进经济高质量发展。拟于9月份发布第一批支持的城市或城市群名单，将安排中央财政资金约50亿元，支持约10个城市综合货运枢纽补链强链。

二是资金方面，设立并加快投放1000亿元交通物流专项再贷款。联合人民银行印发《关于设立交通物流专项再贷款有关事宜的通知》《关于用好交通物流专项再贷款的补充通知》，指导各地交通运输主管部门加强协调配合开展形式多样的融资对接专项行动，与金融监管、财政贴息、融资担保等形成合力，推动银行尽快发放贷款。河南等省份的交通运输厅协调财政厅设立了交通物流专项贷款担保资金池。

三是具体措施方面，推进宁波舟山大宗商品储运基地建设。将宁波舟山港航设施工程列入“十四五”规划交通运输重大工程项目予以推进，在资金安排、建设时序、要素支撑等方面给予优先保障。目前，我部已会同浙江省批复宁波舟山国家大宗商品储运基地衢山、嵊泗、梅山港区规划修订方案，各项工作正在加快进行。

下一步，交通运输部将按照扎实稳住经济一揽子政策措施的通知要求，持续加大对物流枢纽和物流企业的支持力度，为稳定物流链产业链提供有力支撑和保障。

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