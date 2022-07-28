人民网北京7月28日电 （记者许维娜）记者日前从国家发展改革委获悉，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，立足当前、着眼长远，有力有序推动“十四五”国家级专项规划实施，近日，国家发展改革委接连召开两次专题会，研究部署对“十四五”国家级专项规划实施开展动态监测。

两次专题会上，与会人员就如何深入开展国家级专项规划实施动态监测工作进行了交流。国家发展改革委相关负责人表示，建立以半年为期的动态监测工作机制，是适应新形势新要求创新推进发展规划落实的重要探索。

第一次专题会上，国家发展改革委各有关司局分别围绕牵头编制的“十四五”国家级专项规划进展、成效、存在问题以及下一步工作考虑进行深入交流。

国家发展改革委相关负责人表示，总的看，在各单位共同努力下，各专项规划编制工作首次实现与国家发展规划纲要同部署、同研究、同编制；专项规划实施工作取得阶段性进展和一系列标志性成果。

第二次专题会上，国家发展改革委各有关部门对本部门专项规划出台以来分工落实、定期监测、机动督导、规划管理等做法进行初步总结。

与会人员一致表示，国家级专项规划是“十四五”规划《纲要》实施和相关领域中长期发展的重要支撑，必须强化规划实施监测评估，推动规划稳步落实。

国家发展改革委相关负责人还表示，将高度重视这项工作，积极探索创新方式方法，围绕主要目标指标进展、重点任务落实、重大工程项目推进等重点内容深入开展动态监测评估，并以此为契机积极推动构建制度化规范化的国家级专项规划监测评估体系和管理机制，更好发挥国家级专项规划对国家发展规划的支撑作用和对相关领域发展的战略导向作用，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

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