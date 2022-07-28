人民网记者 李栋

粮安天下，农稳社稷。粮食安全关系百姓饭碗，关系国家安全。始终牢牢端稳自己的饭碗、牢牢把住粮食安全的主动权，才能为保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境提供更加坚实的支撑。近年来，金融行业应需而变，服务向农而生，一幅农业强、农村美、农民富的乡村振兴画卷正在华夏大地徐徐展开。

金融服务到地头 下好基础设施“先手棋”

走进江苏省盐城市滨海丰硕农业发展有限公司承建的高标准农田建设基地，田地连片成方、阡陌沟渠纵横，大型农机在田间往来穿梭，一片繁忙的景象。

“得到农行的信贷支持，为我们开展农田土地整理、改良及灌溉设施、机耕路桥的建设注入了新动能。”公司负责人表示，当地农行向该公司投放3亿元信贷，用于滨海县20万亩农田基础设施建设，填平废沟塘、平整田坎垄沟，不仅“整”出了更多土地，实现耕地集中连片，也提高了村民收入。

加大农业基础设计建设，成了金融行业服务国家粮食安全战略的一个缩影。“去年以来共支持100多万亩高标准农田建设，促进农田机械化水平、排灌能力和抵御自然灾害的能力得到提升。”农行江苏分行负责人表示，依托区域资源禀赋，深入贯彻“藏粮于地、藏粮于技”战略，加快业务创新，加大信贷投放，让金融“活水”滴灌到田间地头，切实为国家粮食安全专项行动注入“农行力量”。

数据显示，2021年盐城市粮食种植面积1487.63万亩、总产142.96亿斤，连续7年超140亿斤。“在2022年要确保粮食重点领域的贷款投放1000亿元以上、增量200亿元以上、13个粮食主产区的信贷投放显著增长。”中国农业银行、行长张青松在今年3月召开的银行业保险业例行新闻发布会上表示。

金融服务强支撑 高标准农田建设积蓄“源动力”

高标准农田，究竟有多“高”？农业农村部农田建设管理司司长郭永田列举了一组数据：高标准农田项目区比非项目区的机械化水平提高15-20个百分点，规模经营土地流转率提高30个百分点，新型经营主体占比提高20个百分点以上；节水达到20%-30%，节电达到30%以上，节药达到19%，节肥达到13%；通过降低农业生产成本、提高产出效率，平均每亩节本增效约500元，项目区农民得到实惠。

对于这样的实惠，49岁的黑龙江建三江水稻种植大户徐鑫深有体会。“江水种植的水稻能增产30%，价格比用地下水种植要高出许多。”徐鑫算了一笔账，以前用井水种植最多每垧（15亩）产粮8吨，现在用江水种植的水稻不仅能增产30%，而且成本大幅度降低。

黑龙江垦区拥有耕地4000多万亩，是“两大平原”（三江平原和松嫩平原）现代农业发展的核心区域，水稻种植面积超过垦区耕地面积的一半。

受益于金融助力高标准农田发展，2015年，当地农行研发了“统贷统还”的全新授信模式支持垦区水利工程建设，制定了支持垦区生态高标准农田建设专项信贷服务方案，对垦区生态高标准农田建设提供100亿元意向授信额度。截至6月末，已投放贷款超过8.5亿元。

现如今，像徐鑫一样受益的建三江垦区种粮大户已达2万多户。据了解，农业银行围绕建设高标准农田、建设高效节水灌溉项目、增加有效耕地面积、提升耕地质量等领域，积极做好农村土地综合整治、农业面源和农用地污染防治、黑土地保护、农村能源转型等重大项目金融服务。

金融服务延伸产业链 夯实大国粮仓“压舱石”

扎实稳住粮食安全产业链，“稳”字背后力千钧。“农行给我们发放了185万元的‘黑土粮仓贷’法人贷款，可帮我们解决了大问题！”吉林省梨树县卢伟农机农民专业合作社的负责人老卢感激地说。

“我们在农民最关心的领域给予服务支持和产品优惠，让金融机构更好、更快地满足农民融资需求。”当地农行负责人介绍。

据了解，为支持保护黑土地、助力国家粮食安全，吉林分行与吉林大学等多家单位共同发起成立“黑土地保护与利用协同发展联盟”，创新推出特色贷款产品“黑土粮仓贷”。该产品服务对象为26个黑土地保护示范区，以及省内产粮大县从事玉米、水稻、大豆、高粱等农作物产、加、销产业链上的新型农业经营主体。截至6月末，农行吉林分行已累计投放“黑土粮仓贷”31.14亿元，贷款余额25.8亿元，受益群体覆盖1.5万户新型农业经营主体，其中种粮农民1.2万余户。

“2021年，农业银行专门出台了金融服务国家粮食安全、种业振兴专项方案，在吉林、新疆等地创新‘黑土粮仓贷’‘新粮通’等特色产品模式。”张青松介绍说，通过与农业农村部、国家乡村振兴局签订合作协议，明确将粮食等重要农产品稳产保供、高标准农田建设、现代种业等纳入重点支持领域，向种粮大户、农民专业合作社等提供高效信贷服务，旨在夯实大国粮仓“压舱石”。

猗猗嘉禾，今盈我仓。农业银行把服务粮食安全作为“国之大者”，发挥客户覆盖面广、服务手段丰富、产业链服务介入程度深等大型商业银行优势，瞄准“种子”和“耕地”两个关键，加大粮食全产业链支持。截至6月末，农业银行支持粮食重点领域贷款超1100亿元，一幅金融活水滴灌下的粮丰农稳画卷，正展现着中国农业高质量发展的崭新气象。

(责编：杨曦、吕骞)